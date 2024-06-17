Адвокаты челябинского экс-губернатора Юревича заявили о ряде нарушений при национализации «Макфы»

Адвокаты экс-губернатора Юревича в облсуде оспорят национализацию «Макфы»

17 июня 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

По мнению адвоката Игоря Трунова, решение о национализации «Макфы» было принято незаконно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Защита бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича заявили о ряде нарушений в решении суда, по которому холдинг «Макфа» перешел под контроль государства. Как сообщил URA.RU адвокат Игорь Трунов, на эти нарушения они будут ссылаться при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции (Челябинском областном суде). «Ответчики считают решение суда незаконным и необоснованным, поскольку судом неправильно определены обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам, нарушены и неправильно применены нормы материального и процессуального права, нарушены права и законные интересы лиц, привлеченных к участию в деле в качестве ответчиков. Судом при вынесении решения был совершен должностной подлог, вынесено заведомо неправосудное решение. Допущенные судом первой инстанции нарушения влекут за собой отмену постановленного Центральным районным судом судебного решения», — сообщил URA.RU Трунов. Всего в тексте апелляционной жалобы отмечены 16 пунктов, которые, по мнению стороны защиты, противоречат правильности принятого решения. Они просят апелляционную инстанцию отменить решение о национализации «Макфы», и в полном объеме отказать в удовлетворении иска Генпрокуратуры РФ. Решение о национализации «Макфы» было принято Центральным райсудом Челябинска 8 мая. Всего по делу проходит 30 представителей компаний, которые входили в холдинг и десять физических лиц — экс-менеджеры «Макфы», а также представители семей экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. Кроме того, в качестве участников указаны шесть компаний, зарегистрированных на Кипре — бывшие учредители предприятий, входивших в холдинг «Макфа». Решение о национализации было оспорено. Первое заседание состоится в Челябинском областном суде 5 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Защита бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича заявили о ряде нарушений в решении суда, по которому холдинг «Макфа» перешел под контроль государства. Как сообщил URA.RU адвокат Игорь Трунов, на эти нарушения они будут ссылаться при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции (Челябинском областном суде). «Ответчики считают решение суда незаконным и необоснованным, поскольку судом неправильно определены обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам, нарушены и неправильно применены нормы материального и процессуального права, нарушены права и законные интересы лиц, привлеченных к участию в деле в качестве ответчиков. Судом при вынесении решения был совершен должностной подлог, вынесено заведомо неправосудное решение. Допущенные судом первой инстанции нарушения влекут за собой отмену постановленного Центральным районным судом судебного решения», — сообщил URA.RU Трунов. Всего в тексте апелляционной жалобы отмечены 16 пунктов, которые, по мнению стороны защиты, противоречат правильности принятого решения. Они просят апелляционную инстанцию отменить решение о национализации «Макфы», и в полном объеме отказать в удовлетворении иска Генпрокуратуры РФ. Решение о национализации «Макфы» было принято Центральным райсудом Челябинска 8 мая. Всего по делу проходит 30 представителей компаний, которые входили в холдинг и десять физических лиц — экс-менеджеры «Макфы», а также представители семей экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. Кроме того, в качестве участников указаны шесть компаний, зарегистрированных на Кипре — бывшие учредители предприятий, входивших в холдинг «Макфа». Решение о национализации было оспорено. Первое заседание состоится в Челябинском областном суде 5 июля.