Челябинский облсуд рассмотрит жалобу о национализации «Макфы» 5 июля

Челябинский облсуд рассмотрит заявление экс-владельцев холдинга «Макфа» об обжаловании решения Центрального райсуда Челябинска о национализации холдинга 5 июля. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.
«Передача дела судье — 6 июня. Судебное заседание — 5 июля», — указано в картотеке дел облсуда.
В процессе участвуют бывшие представители тридцати компаний, которые входили в холдинг «Макфа» и десять физических лиц — экс-менеджеры «Макфы», а также представители семей экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. Кроме того, в качестве участников указаны шесть компаний, зарегистрированных на Кипре — бывшие учредители предприятий, входивших в холдинг «Макфа».
Холдинг «Макфа» был основан экс-губернатором Михаилом Юревичем и бывшим депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым. Оба стали фигурантами уголовных коррупционных дел. Это стало поводом для требования со стороны Генпрокуратуры РФ передать все активы «Макфы» государству. Центральный райсуд Челябинска требование удовлетворил. Росимущество стало собственником компаний фирм, которые находятся в Москве и Московской области, а также в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Юристы холдинга это решение оспорили.
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заступился за бывших собственников «Макфы». По его мнению, национализация «Макфы» ведет к утрате доверия инвесторов к государству.
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