18 июня 2024

Приставы забрали имущество у свердловского коррупционера, осужденного на 8 лет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН. Москва, фсин россии, фсин, федеральная служба судебных приставов
Приставы передали технику в территориальное управление Росимущества Фото:

В Тугулыме (Свердловская область) судебные приставы конфисковали снегоболотоход у бывшего госслужащего, осужденного на восемь лет за получение взятки больше миллиона рублей. Имущество посчитали вещдоком, позже его обратят в доход государства, рассказали в региональном отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России.

«Возбуждено исполнительное производство об обращении в доход государства вещдока — снегоболотохода STELSA. Имущество является вещественным доказательством при расследовании уголовного дела в отношении госслужащего. Мужчина приговорен к восьми годам лишения свободы за получение взятки более миллиона рублей. Средства были потрачены осужденным на покупку техники», — следует из сообщения.

Техника уже передана в территориальное управление Росимущества. Там снегоболотоход обратят в доход государства.

Технику обратят в доход государства через территориальное управление Росимущества
Технику обратят в доход государства через территориальное управление Росимущества
Фото:

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В Тугулыме (Свердловская область) судебные приставы конфисковали снегоболотоход у бывшего госслужащего, осужденного на восемь лет за получение взятки больше миллиона рублей. Имущество посчитали вещдоком, позже его обратят в доход государства, рассказали в региональном отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России. «Возбуждено исполнительное производство об обращении в доход государства вещдока — снегоболотохода STELSA. Имущество является вещественным доказательством при расследовании уголовного дела в отношении госслужащего. Мужчина приговорен к восьми годам лишения свободы за получение взятки более миллиона рублей. Средства были потрачены осужденным на покупку техники», — следует из сообщения. Техника уже передана в территориальное управление Росимущества. Там снегоболотоход обратят в доход государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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