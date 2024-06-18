Приставы забрали имущество у свердловского коррупционера, осужденного на 8 лет. Фото

19 июня 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Приставы передали технику в территориальное управление Росимущества Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тугулыме (Свердловская область) судебные приставы конфисковали снегоболотоход у бывшего госслужащего, осужденного на восемь лет за получение взятки больше миллиона рублей. Имущество посчитали вещдоком, позже его обратят в доход государства, рассказали в региональном отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России. «Возбуждено исполнительное производство об обращении в доход государства вещдока — снегоболотохода STELSA. Имущество является вещественным доказательством при расследовании уголовного дела в отношении госслужащего. Мужчина приговорен к восьми годам лишения свободы за получение взятки более миллиона рублей. Средства были потрачены осужденным на покупку техники», — следует из сообщения. Техника уже передана в территориальное управление Росимущества. Там снегоболотоход обратят в доход государства. Технику обратят в доход государства через территориальное управление Росимущества Фото: отдел по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тугулыме (Свердловская область) судебные приставы конфисковали снегоболотоход у бывшего госслужащего, осужденного на восемь лет за получение взятки больше миллиона рублей. Имущество посчитали вещдоком, позже его обратят в доход государства, рассказали в региональном отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России. «Возбуждено исполнительное производство об обращении в доход государства вещдока — снегоболотохода STELSA. Имущество является вещественным доказательством при расследовании уголовного дела в отношении госслужащего. Мужчина приговорен к восьми годам лишения свободы за получение взятки более миллиона рублей. Средства были потрачены осужденным на покупку техники», — следует из сообщения. Техника уже передана в территориальное управление Росимущества. Там снегоболотоход обратят в доход государства.