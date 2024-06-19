Прокуратура вернула на скамью подсудимых экс-замглавы челябинского района

Прокуратура вернула бывшего заместителя главы Катав-Ивановского района Николая Рудакова на скамью подсудимых. Как сообщили URA.RU 19 июня в пресс-службе Челябинского облсуда, его дело по факту превышения должностных полномочий рассмотрят заново в суде первой инстанции.
«Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке представление прокурора, отменил постановление Катав-Ивановского городского суда в отношении Николая Рудакова. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Дело в отношении Рудакова по обвинениям в превышении полномочий несколько раз поступало в Катав-Ивановский горсуд. Согласно базе суда, оба рассмотрения закончились прекращением дела и назначением бывшему чиновнику судебного штрафа.
Внимание правоохранительных органов Рудаков привлек еще в мае 2022 года. Тогда в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Следствие полагало, что в период 2015-2021 годов, когда Рудаков возглавлял собрания депутатов района, он совершил хищение вверенных средств путем издания незаконных приказов о начислении себе премий на сумму более 77 тысяч рублей.
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