Прокуратура вернула на скамью подсудимых экс-замглавы челябинского района

Дело экс-замглавы Катав-Ивановского района Рудакова рассмотрят заново
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд в третий раз рассмотрит дело в отношении Николая Рудакова
Суд в третий раз рассмотрит дело в отношении Николая Рудакова Фото:

Прокуратура вернула бывшего заместителя главы Катав-Ивановского района Николая Рудакова на скамью подсудимых. Как сообщили URA.RU 19 июня в пресс-службе Челябинского облсуда, его дело по факту превышения должностных полномочий рассмотрят заново в суде первой инстанции.

«Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке представление прокурора, отменил постановление Катав-Ивановского городского суда в отношении Николая Рудакова. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Дело в отношении Рудакова по обвинениям в превышении полномочий несколько раз поступало в Катав-Ивановский горсуд. Согласно базе суда, оба рассмотрения закончились прекращением дела и назначением бывшему чиновнику судебного штрафа.

Внимание правоохранительных органов Рудаков привлек еще в мае 2022 года. Тогда в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Следствие полагало, что в период 2015-2021 годов, когда Рудаков возглавлял собрания депутатов района, он совершил хищение вверенных средств путем издания незаконных приказов о начислении себе премий на сумму более 77 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура вернула бывшего заместителя главы Катав-Ивановского района Николая Рудакова на скамью подсудимых. Как сообщили URA.RU 19 июня в пресс-службе Челябинского облсуда, его дело по факту превышения должностных полномочий рассмотрят заново в суде первой инстанции. «Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке представление прокурора, отменил постановление Катав-Ивановского городского суда в отношении Николая Рудакова. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Дело в отношении Рудакова по обвинениям в превышении полномочий несколько раз поступало в Катав-Ивановский горсуд. Согласно базе суда, оба рассмотрения закончились прекращением дела и назначением бывшему чиновнику судебного штрафа. Внимание правоохранительных органов Рудаков привлек еще в мае 2022 года. Тогда в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Следствие полагало, что в период 2015-2021 годов, когда Рудаков возглавлял собрания депутатов района, он совершил хищение вверенных средств путем издания незаконных приказов о начислении себе премий на сумму более 77 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...