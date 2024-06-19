В ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге пострадали четыре человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим (архивное фото)
Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим (архивное фото) Фото:

Вечером 19 июня на Кольцовском тракте в Екатеринбурге водитель Nissan Almera потерял управление при перестроении в другой ряд и съехал в кювет, в результате чего машина перевернулась. В аварии пострадали четыре человека, сообщили в УГИБДД Свердловской области.

«Четыре человека пострадали в результате опрокидывания автомашины Nissan... На месте происшествия водитель пояснил сотрудникам полиции, что при перестроении не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием», — говорится в telegram-канале ведомства.

Машиной управлял 18-летний молодой человек, получивший права в мае 2024 года. Все пострадавшие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Медики оказывают им необходимую помощь. Полиция проводит проверку.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 19 июня на Кольцовском тракте в Екатеринбурге водитель Nissan Almera потерял управление при перестроении в другой ряд и съехал в кювет, в результате чего машина перевернулась. В аварии пострадали четыре человека, сообщили в УГИБДД Свердловской области. «Четыре человека пострадали в результате опрокидывания автомашины Nissan... На месте происшествия водитель пояснил сотрудникам полиции, что при перестроении не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием», — говорится в telegram-канале ведомства. Машиной управлял 18-летний молодой человек, получивший права в мае 2024 года. Все пострадавшие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Медики оказывают им необходимую помощь. Полиция проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...