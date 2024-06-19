Вечером 19 июня на Кольцовском тракте в Екатеринбурге водитель Nissan Almera потерял управление при перестроении в другой ряд и съехал в кювет, в результате чего машина перевернулась. В аварии пострадали четыре человека, сообщили в УГИБДД Свердловской области.
«Четыре человека пострадали в результате опрокидывания автомашины Nissan... На месте происшествия водитель пояснил сотрудникам полиции, что при перестроении не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием», — говорится в telegram-канале ведомства.
Машиной управлял 18-летний молодой человек, получивший права в мае 2024 года. Все пострадавшие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Медики оказывают им необходимую помощь. Полиция проводит проверку.
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