Бросивший семью челябинец отбирает выплаты за павшего на СВО сына

Парень погиб через три недели боев, отец не видел его 15 лет

25 мая 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

На выплаты погибшего на СВО сына претендует пропавший 15 лет назад отец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отец погибшего в ходе спецоперации жителя Златоуста Челябинской области Яна Мейзингера после 15 лет отсутствия утром в день похорон сына заявил о своем праве на получение выплат. Семья обратилась в суд, чтобы восстановить справедливость. Ход событий, которые привели к гибели сына и удару от бывшего мужа, рассказала URA.RU его мама Екатерина Симбирцева. «Мы развелись с первым мужем, Константином, в 2010 году. Первому сыну, Яну, в тот момент было шесть лет, вторым я была беременна. Муж не хотел содержать семью, я очень много работала. После развода он никогда не помогал, на просьбу помочь собрать Яна в первый класс ответил, что нет такой возможности. После этого он пропал на 15 лет», — рассказала URA.RU Екатерина. Спустя несколько лет женщина встретила хорошего мужчину, он принял двух детей, как своих. Мальчишки сами попросили называть его папой, а супруг Екатерины всегда проводил с ними много времени, вкладывал душу, силы и средства. «Второй муж сразу взял все расходы на себя. Именно он привел Яна в большой спорт, контролировал его успехи, поддерживал, направлял. С его помощью Ян начал участвовать в различных спортивных проектах, съемках и промоушнах. От него я родила третьего ребенка. К сожалению, супруг скончался в 2018 году», — сообщила мама ребят. Ян был известным спортсменом и имел множество наград Фото из архива семьи У семьи были планы отправить Яна в армию, а затем работать в полиции, в ОМОНе, все данные у молодого человека для этого были превосходными. К тому времени Ян начал дружить с девушкой. Но он решил все сам — для того, чтобы помочь семье, он в тайне от всех подписал документы о службе по контракту. «Ян позвонил мне по видеосвязи уже из Грозного, поставив перед фактом. Я была категорически против и если бы узнала раньше, могла бы даже снять его с самолета. Он попросил документы для оформления, и долго меня уговаривал отправить их, я же хотела, чтобы он сейчас же вернулся. Сын сказал, что подписал контракт всего на четыре месяца. „Мама, я вернусь и женюсь“, — сказал он. Я все отправила», — уточнила Екатерина. 17 марта Ян позвонил маме и попросил, если что-то случится, похоронить его рядом с ее вторым мужем, которого считал своим настоящим отцом. Это были его последние слова. Спустя несколько дней его друг вытащил тело бойца с поля боя и сообщил его девушке. Как станет известно позже, он побоялся рассказать маме и решил, что через его невесту это известие будет передать проще. «В военкомате мне сказали, что информация может быть недостоверной, нужно ждать официальных сообщений. 11 апреля от военкомата нам принесли извещение о смерти, а также сказали, что тело Яна уже привезли в Златоуст. Пока я занималась организацией похорон, об этом сообщили моему первому мужу, он приехал», — пояснила мама погибшего бойца. О том, что отец Яна уже подписал заявление о предоставлении выплат, Екатерина узнала спустя несколько дней. Оказалось, что в утром в день похорон он, не сказав ни слова, отправился в военкомат, а также отправил почтой все документы для соцзащиты. Это стало ударом для женщины, потерявшей сына. Ян планировал вернуться с СВО через четыре месяца и жениться Фото из архива семьи «Мы не знали, какие документы готовить, куда идти, что делать, обо всем узнавали по факту. В таком состоянии я даже не думала о деньгах, нужно было все организовать и как-то пережить это. А он, оказывается, уже все оформил», — рассказала мама Яна. Женщина призналась, что от такого поступка бывшего мужа у нее опустились руки. Ее поддержали друзья, которые помогли найти специалистов для того, чтобы составить исковое заявление в суд. «У нас есть уйма доказательств, что отец Яна 15 лет не участвовал в жизни детей и никак им не помогал. Ян пытался с ним связаться и даже приехать в гости, но не вышло. Зато сейчас бывший муж обрывает телефоны военкомата и соцзащиты с вопросом, где его деньги», — сообщила Екатерина. На сегодняшний день исковое заявление принято в суде. В качестве обеспечительных мер заявлено приостановление выплат до вынесения судебного решения. Принимая во внимание ряд аналогичных процессов, семья может доказать, что отец ребенка, не исполняющий должным образом родительских обязанностей, не имеет прав на получение этих денег. URA.RU будет следить за этой историей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отец погибшего в ходе спецоперации жителя Златоуста Челябинской области Яна Мейзингера после 15 лет отсутствия утром в день похорон сына заявил о своем праве на получение выплат. Семья обратилась в суд, чтобы восстановить справедливость. Ход событий, которые привели к гибели сына и удару от бывшего мужа, рассказала URA.RU его мама Екатерина Симбирцева. «Мы развелись с первым мужем, Константином, в 2010 году. Первому сыну, Яну, в тот момент было шесть лет, вторым я была беременна. Муж не хотел содержать семью, я очень много работала. После развода он никогда не помогал, на просьбу помочь собрать Яна в первый класс ответил, что нет такой возможности. После этого он пропал на 15 лет», — рассказала URA.RU Екатерина. Спустя несколько лет женщина встретила хорошего мужчину, он принял двух детей, как своих. Мальчишки сами попросили называть его папой, а супруг Екатерины всегда проводил с ними много времени, вкладывал душу, силы и средства. «Второй муж сразу взял все расходы на себя. Именно он привел Яна в большой спорт, контролировал его успехи, поддерживал, направлял. С его помощью Ян начал участвовать в различных спортивных проектах, съемках и промоушнах. От него я родила третьего ребенка. К сожалению, супруг скончался в 2018 году», — сообщила мама ребят. У семьи были планы отправить Яна в армию, а затем работать в полиции, в ОМОНе, все данные у молодого человека для этого были превосходными. К тому времени Ян начал дружить с девушкой. Но он решил все сам — для того, чтобы помочь семье, он в тайне от всех подписал документы о службе по контракту. «Ян позвонил мне по видеосвязи уже из Грозного, поставив перед фактом. Я была категорически против и если бы узнала раньше, могла бы даже снять его с самолета. Он попросил документы для оформления, и долго меня уговаривал отправить их, я же хотела, чтобы он сейчас же вернулся. Сын сказал, что подписал контракт всего на четыре месяца. „Мама, я вернусь и женюсь“, — сказал он. Я все отправила», — уточнила Екатерина. 17 марта Ян позвонил маме и попросил, если что-то случится, похоронить его рядом с ее вторым мужем, которого считал своим настоящим отцом. Это были его последние слова. Спустя несколько дней его друг вытащил тело бойца с поля боя и сообщил его девушке. Как станет известно позже, он побоялся рассказать маме и решил, что через его невесту это известие будет передать проще. «В военкомате мне сказали, что информация может быть недостоверной, нужно ждать официальных сообщений. 11 апреля от военкомата нам принесли извещение о смерти, а также сказали, что тело Яна уже привезли в Златоуст. Пока я занималась организацией похорон, об этом сообщили моему первому мужу, он приехал», — пояснила мама погибшего бойца. О том, что отец Яна уже подписал заявление о предоставлении выплат, Екатерина узнала спустя несколько дней. Оказалось, что в утром в день похорон он, не сказав ни слова, отправился в военкомат, а также отправил почтой все документы для соцзащиты. Это стало ударом для женщины, потерявшей сына. «Мы не знали, какие документы готовить, куда идти, что делать, обо всем узнавали по факту. В таком состоянии я даже не думала о деньгах, нужно было все организовать и как-то пережить это. А он, оказывается, уже все оформил», — рассказала мама Яна. Женщина призналась, что от такого поступка бывшего мужа у нее опустились руки. Ее поддержали друзья, которые помогли найти специалистов для того, чтобы составить исковое заявление в суд. «У нас есть уйма доказательств, что отец Яна 15 лет не участвовал в жизни детей и никак им не помогал. Ян пытался с ним связаться и даже приехать в гости, но не вышло. Зато сейчас бывший муж обрывает телефоны военкомата и соцзащиты с вопросом, где его деньги», — сообщила Екатерина. На сегодняшний день исковое заявление принято в суде. В качестве обеспечительных мер заявлено приостановление выплат до вынесения судебного решения. Принимая во внимание ряд аналогичных процессов, семья может доказать, что отец ребенка, не исполняющий должным образом родительских обязанностей, не имеет прав на получение этих денег. URA.RU будет следить за этой историей.