20 июня 2024

Из Челябинской области не выпустили тонну макарон в Туркменистан. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Партию не пропустили из-за ошибки в декларации
Партию не пропустили из-за ошибки в декларации Фото:

В Челябинской области остановили незаконный вывоз более тонны макарон в Туркменистан. Об этом URA.RU 21 июня сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«Попытку вывоза выявили сотрудники Магнитогорского железнодорожного таможенного поста. Вермишель, перья, пружинки и рожки — всего более трех тысяч мешков направлялись в Туркменистан», — сообщили в пресс-службе.

Причиной аннулирования декларации стало несоответствие веса партии заявленному в документах. На перевозчика возбудили дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недостоверное декларирование товаров). Таможенному представителю, который декларировал партию, грозит штраф.

С ошибкой в декларации пытались вывезти около трех тысяч мешков макаронных изделий
С ошибкой в декларации пытались вывезти около трех тысяч мешков макаронных изделий
Фото:

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В Челябинской области остановили незаконный вывоз более тонны макарон в Туркменистан. Об этом URA.RU 21 июня сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. «Попытку вывоза выявили сотрудники Магнитогорского железнодорожного таможенного поста. Вермишель, перья, пружинки и рожки — всего более трех тысяч мешков направлялись в Туркменистан», — сообщили в пресс-службе. Причиной аннулирования декларации стало несоответствие веса партии заявленному в документах. На перевозчика возбудили дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недостоверное декларирование товаров). Таможенному представителю, который декларировал партию, грозит штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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