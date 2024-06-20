В Челябинской области остановили незаконный вывоз более тонны макарон в Туркменистан. Об этом URA.RU 21 июня сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
«Попытку вывоза выявили сотрудники Магнитогорского железнодорожного таможенного поста. Вермишель, перья, пружинки и рожки — всего более трех тысяч мешков направлялись в Туркменистан», — сообщили в пресс-службе.
Причиной аннулирования декларации стало несоответствие веса партии заявленному в документах. На перевозчика возбудили дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недостоверное декларирование товаров). Таможенному представителю, который декларировал партию, грозит штраф.
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