Жители Югры за три года сдали в экоцентры 142 тонны стекла

21 июня 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Для переработки собранного стекла регоператор Югры запустил в работу муфельную печь для изготовления сувениров Фото: пресс-служба «Югры-Экологии» В ХМАО-Югре за три года жителям удалось сдать в экоцентры «Югра Собирает» 142 тонны стекла. Оно является вторым по популярности видом сырья, принимаемого в пунктах Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута. Для переработки стекла региональный оператор по обращению с ТКО «Югра-Экология» запустил в работу муфельную печь для изготовления уникальных сувениров. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регоператора, такие проекты позволяют усовершенствовать процесс переработки вторсырья. «Этот проект экопросветительский не только для посетителей экоцентров, но и для нас, для предприятий, организующих приемку стекла для переработки. Мы тоже узнаем новое и на основании этих знаний ищем дополнительные способы развития проекта», — комментирует руководитель «Югры-Экологии» Максим Медведев. В компании также отметили, что запуск муфельной печи стал решением проблемы переработки цветного стекла. Дело в том, что единственное высокотехнологичное предприятие по производству стеклотары в УРФО принимает вторсырье только в трех цветах: прозрачное, коричневое и зеленое. А с помощью печи регоператору удалось найти применение и разноцветному стеклу — его переплавляют в десертные тарелки, каждая из которых обладает своим уникальным стилем. Эти необычные сувениры вручаются участникам научно-исследовательских и творческих конкурсов, проводимых региональным оператором. Запуск печи стал решением проблемы переработки нестандартного сырья, которое не принимает завод по производству стеклотары Фото: пресс-служба «Югры-Экологии» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО-Югре за три года жителям удалось сдать в экоцентры «Югра Собирает» 142 тонны стекла. Оно является вторым по популярности видом сырья, принимаемого в пунктах Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута. Для переработки стекла региональный оператор по обращению с ТКО «Югра-Экология» запустил в работу муфельную печь для изготовления уникальных сувениров. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регоператора, такие проекты позволяют усовершенствовать процесс переработки вторсырья. «Этот проект экопросветительский не только для посетителей экоцентров, но и для нас, для предприятий, организующих приемку стекла для переработки. Мы тоже узнаем новое и на основании этих знаний ищем дополнительные способы развития проекта», — комментирует руководитель «Югры-Экологии» Максим Медведев. В компании также отметили, что запуск муфельной печи стал решением проблемы переработки цветного стекла. Дело в том, что единственное высокотехнологичное предприятие по производству стеклотары в УРФО принимает вторсырье только в трех цветах: прозрачное, коричневое и зеленое. А с помощью печи регоператору удалось найти применение и разноцветному стеклу — его переплавляют в десертные тарелки, каждая из которых обладает своим уникальным стилем. Эти необычные сувениры вручаются участникам научно-исследовательских и творческих конкурсов, проводимых региональным оператором.