20 июня 2024

Жители Югры за три года сдали в экоцентры 142 тонны стекла

© Служба новостей «URA.RU»
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Для переработки собранного стекла регоператор Югры запустил в работу муфельную печь для изготовления сувениров
Для переработки собранного стекла регоператор Югры запустил в работу муфельную печь для изготовления сувениров Фото:

В ХМАО-Югре за три года жителям удалось сдать в экоцентры «Югра Собирает» 142 тонны стекла. Оно является вторым по популярности видом сырья, принимаемого в пунктах Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута. Для переработки стекла региональный оператор по обращению с ТКО «Югра-Экология» запустил в работу муфельную печь для изготовления уникальных сувениров. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регоператора, такие проекты позволяют усовершенствовать процесс переработки вторсырья.

«Этот проект экопросветительский не только для посетителей экоцентров, но и для нас, для предприятий, организующих приемку стекла для переработки. Мы тоже узнаем новое и на основании этих знаний ищем дополнительные способы развития проекта», — комментирует руководитель «Югры-Экологии» Максим Медведев.

В компании также отметили, что запуск муфельной печи стал решением проблемы переработки цветного стекла. Дело в том, что единственное высокотехнологичное предприятие по производству стеклотары в УРФО принимает вторсырье только в трех цветах: прозрачное, коричневое и зеленое. А с помощью печи регоператору удалось найти применение и разноцветному стеклу — его переплавляют в десертные тарелки, каждая из которых обладает своим уникальным стилем. Эти необычные сувениры вручаются участникам научно-исследовательских и творческих конкурсов, проводимых региональным оператором.

Запуск печи стал решением проблемы переработки нестандартного сырья, которое не принимает завод по производству стеклотары
Запуск печи стал решением проблемы переработки нестандартного сырья, которое не принимает завод по производству стеклотары
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В ХМАО-Югре за три года жителям удалось сдать в экоцентры «Югра Собирает» 142 тонны стекла. Оно является вторым по популярности видом сырья, принимаемого в пунктах Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута. Для переработки стекла региональный оператор по обращению с ТКО «Югра-Экология» запустил в работу муфельную печь для изготовления уникальных сувениров. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регоператора, такие проекты позволяют усовершенствовать процесс переработки вторсырья. «Этот проект экопросветительский не только для посетителей экоцентров, но и для нас, для предприятий, организующих приемку стекла для переработки. Мы тоже узнаем новое и на основании этих знаний ищем дополнительные способы развития проекта», — комментирует руководитель «Югры-Экологии» Максим Медведев. В компании также отметили, что запуск муфельной печи стал решением проблемы переработки цветного стекла. Дело в том, что единственное высокотехнологичное предприятие по производству стеклотары в УРФО принимает вторсырье только в трех цветах: прозрачное, коричневое и зеленое. А с помощью печи регоператору удалось найти применение и разноцветному стеклу — его переплавляют в десертные тарелки, каждая из которых обладает своим уникальным стилем. Эти необычные сувениры вручаются участникам научно-исследовательских и творческих конкурсов, проводимых региональным оператором.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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