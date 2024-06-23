В Одессе сожгли автомобиль сотрудника Приморского военкомата

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Авто подожгли в поселке Котовского
Авто подожгли в поселке Котовского Фото:

В Одессе подожгли авто сотрудника Приморского военкомата. Об этом сообщил украинский telegram-канал «Политика страны». 

«В Одессе ночью сожгли машину работника Приморского военкомата», — говорится в сообщении. Инцидент произошел ночью в поселке Котовского.

Ранее на Украине в Запорожье неизвестный бросил два коктейля Молотова в здание военкомата. На несостоявшегося поджигателя завели уголовное дело о терроризме.

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В Одессе подожгли авто сотрудника Приморского военкомата. Об этом сообщил украинский telegram-канал «Политика страны».  «В Одессе ночью сожгли машину работника Приморского военкомата», — говорится в сообщении. Инцидент произошел ночью в поселке Котовского. Ранее на Украине в Запорожье неизвестный бросил два коктейля Молотова в здание военкомата. На несостоявшегося поджигателя завели уголовное дело о терроризме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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