В Одессе сожгли автомобиль сотрудника Приморского военкомата

Авто подожгли в поселке Котовского
В Одессе подожгли авто сотрудника Приморского военкомата. Об этом сообщил украинский telegram-канал «Политика страны».
«В Одессе ночью сожгли машину работника Приморского военкомата», — говорится в сообщении. Инцидент произошел ночью в поселке Котовского.
Ранее на Украине в Запорожье неизвестный бросил два коктейля Молотова в здание военкомата. На несостоявшегося поджигателя завели уголовное дело о терроризме.
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