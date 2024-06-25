Минимальная стоимость пропуска в бизнес-зал аэропорта Кольцово начинается от 139 рублей — эту цену установили мошенники на одном из сайтов для размещения объявлений. Пропустят ли пассажира с таким билетом, URA.RU рассказал директор по стратегическим коммуникациям Кольцово Сергей Симаков.
«Аэропорт не осуществляет продажи через сервисы частных объявлений. Несмотря на то, что приобретенные через объявления ваучеры в отдельных случаях могут быть действительными, вероятнее всего, они получены мошенническим путем. В аэропорту пассажиру может быть отказано в обслуживании», — пояснил Симаков. В то время как цена билетов в бизнес-зал на одной из онлайн-площадок варьируется от 139 до 499 рублей, реальная стоимость прохода в бизнес-залы внутренних и международных вылетов Кольцово составляет 4800 рублей, а пропуск в терминал деловой авиации — 21000 рублей.
Сергей Симаков уточнил, что услугами бизнес-залов в аэропорту могут воспользоваться участники бонусных программ авиакомпаний, премиальных программ банков, пассажиры бизнес-класса и те, кто оплатил услугу на месте по действующим тарифам. Кроме бизнес-зала аэропорта Кольцово в Екатеринбурге мошенники продают билеты в бизнес-залы аэропортов по всей России и зарубежья. В некоторых профилях по распространению билетов тысячи восторженных отзывов — покупатели делятся тем, что быстро и без каких-либо трудностей попали в vip-залы.
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