Мошенники продают билеты в VIP-зал Кольцово. Фото

В Екатеринбурге на Авито продают билеты в vip-зал Кольцово

25 июня 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Пассажира с ваучером, купленном на «Авито», могут не обслужить Фото: Алексей Колчин © URA.RU Минимальная стоимость пропуска в бизнес-зал аэропорта Кольцово начинается от 139 рублей — эту цену установили мошенники на одном из сайтов для размещения объявлений. Пропустят ли пассажира с таким билетом, URA.RU рассказал директор по стратегическим коммуникациям Кольцово Сергей Симаков. «Аэропорт не осуществляет продажи через сервисы частных объявлений. Несмотря на то, что приобретенные через объявления ваучеры в отдельных случаях могут быть действительными, вероятнее всего, они получены мошенническим путем. В аэропорту пассажиру может быть отказано в обслуживании», — пояснил Симаков. В то время как цена билетов в бизнес-зал на одной из онлайн-площадок варьируется от 139 до 499 рублей, реальная стоимость прохода в бизнес-залы внутренних и международных вылетов Кольцово составляет 4800 рублей, а пропуск в терминал деловой авиации — 21000 рублей. Сергей Симаков уточнил, что услугами бизнес-залов в аэропорту могут воспользоваться участники бонусных программ авиакомпаний, премиальных программ банков, пассажиры бизнес-класса и те, кто оплатил услугу на месте по действующим тарифам. Кроме бизнес-зала аэропорта Кольцово в Екатеринбурге мошенники продают билеты в бизнес-залы аэропортов по всей России и зарубежья. В некоторых профилях по распространению билетов тысячи восторженных отзывов — покупатели делятся тем, что быстро и без каких-либо трудностей попали в vip-залы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минимальная стоимость пропуска в бизнес-зал аэропорта Кольцово начинается от 139 рублей — эту цену установили мошенники на одном из сайтов для размещения объявлений. Пропустят ли пассажира с таким билетом, URA.RU рассказал директор по стратегическим коммуникациям Кольцово Сергей Симаков. «Аэропорт не осуществляет продажи через сервисы частных объявлений. Несмотря на то, что приобретенные через объявления ваучеры в отдельных случаях могут быть действительными, вероятнее всего, они получены мошенническим путем. В аэропорту пассажиру может быть отказано в обслуживании», — пояснил Симаков. В то время как цена билетов в бизнес-зал на одной из онлайн-площадок варьируется от 139 до 499 рублей, реальная стоимость прохода в бизнес-залы внутренних и международных вылетов Кольцово составляет 4800 рублей, а пропуск в терминал деловой авиации — 21000 рублей. Сергей Симаков уточнил, что услугами бизнес-залов в аэропорту могут воспользоваться участники бонусных программ авиакомпаний, премиальных программ банков, пассажиры бизнес-класса и те, кто оплатил услугу на месте по действующим тарифам. Кроме бизнес-зала аэропорта Кольцово в Екатеринбурге мошенники продают билеты в бизнес-залы аэропортов по всей России и зарубежья. В некоторых профилях по распространению билетов тысячи восторженных отзывов — покупатели делятся тем, что быстро и без каких-либо трудностей попали в vip-залы.