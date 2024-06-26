Мэрия Екатеринбурга запретила достроить офис, где хотели разместить «Музей СВО»

Мэрия Екатеринбурга запретила компании «Платина» достраивать офисный центр «Невада» (ул. 8 Марта, 185), который забросили в 2008 году. Организацией руководит директор ООО «Музей СВО» и ООО «Путин Центр» Юрий Дыркач, являющийся партнером бизнесмена и бывшего депутата гордумы Олега Хабибуллина. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации.
«Пока отказ в связи с противоречиями сведениями в проектной документации», — пояснили в мэрии. Решение вынесли на прошлой неделе. Планы по перестройке здания не раскрываются.
Строительство офисника приостановила в ноябре 2008-го еще компания «Астон». Работу планировали оставить на 90 дней из-за приобретения контрольного пакета СГБ Группой «Синара». Тогда здание строили по заказу Губернской управляющей компании (структура Свердловского Губернского банка).
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