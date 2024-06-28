Жители Троицка рискуют утонуть в битумных болотах

28 июня 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Троичане рискуют утонуть в битуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жизнь жителей Троицка (Челябинская область) находится в опасности из-за растекшихся по городу битумных болот. Об этом URA.RU 28 июня сообщили в региональном отделении «Народного фронта». «Реки нефтепродуктов, где едва не погибла жительница, снова топят земли Троицка. Местные чиновники должны были их рекультивировать, но вместо этого просто засыпали опасные разливы нефтепродуктов землей», — сообщил председатель исполкома реготделения «ОНФ» Денис Рыжий. В июне прошлого года в битумном болоте, образовавшемся из-за закрытия старого завода, едва не утонула местная жительница. В гигантских реках погибло много животных. Тогда Народный фронт привлек к ситуации прокуратуру. Мэрии было поручено оградить территорию и рекультивировать участок — привести битум в твердое состояние, обезвредить реагентами и вывезти. Однако, по словам Рыжего, битум просто присыпали землей, и с приходом теплого времени года он снова стал вязким. Рыжий уверен, что Троицк находится на грани экологической катастрофы. По поводу сложившейся ситуации в ОНФ намерены снова обратиться в прокуратуру, а также к губернатору региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жизнь жителей Троицка (Челябинская область) находится в опасности из-за растекшихся по городу битумных болот. Об этом URA.RU 28 июня сообщили в региональном отделении «Народного фронта». «Реки нефтепродуктов, где едва не погибла жительница, снова топят земли Троицка. Местные чиновники должны были их рекультивировать, но вместо этого просто засыпали опасные разливы нефтепродуктов землей», — сообщил председатель исполкома реготделения «ОНФ» Денис Рыжий. В июне прошлого года в битумном болоте, образовавшемся из-за закрытия старого завода, едва не утонула местная жительница. В гигантских реках погибло много животных. Тогда Народный фронт привлек к ситуации прокуратуру. Мэрии было поручено оградить территорию и рекультивировать участок — привести битум в твердое состояние, обезвредить реагентами и вывезти. Однако, по словам Рыжего, битум просто присыпали землей, и с приходом теплого времени года он снова стал вязким. Рыжий уверен, что Троицк находится на грани экологической катастрофы. По поводу сложившейся ситуации в ОНФ намерены снова обратиться в прокуратуру, а также к губернатору региона.