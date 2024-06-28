Жители Троицка рискуют утонуть в битумных болотах

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Укладка асфальтобетона по проспекту Победы в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Челябинск, укладка асфальта, битум, дорожная техника
Троичане рискуют утонуть в битуме Фото:

Жизнь жителей Троицка (Челябинская область) находится в опасности из-за растекшихся по городу битумных болот. Об этом URA.RU 28 июня сообщили в региональном отделении «Народного фронта».

«Реки нефтепродуктов, где едва не погибла жительница, снова топят земли Троицка. Местные чиновники должны были их рекультивировать, но вместо этого просто засыпали опасные разливы нефтепродуктов землей», — сообщил председатель исполкома реготделения «ОНФ» Денис Рыжий.

В июне прошлого года в битумном болоте, образовавшемся из-за закрытия старого завода, едва не утонула местная жительница. В гигантских реках погибло много животных. Тогда Народный фронт привлек к ситуации прокуратуру. Мэрии было поручено оградить территорию и рекультивировать участок — привести битум в твердое состояние, обезвредить реагентами и вывезти.

Однако, по словам Рыжего, битум просто присыпали землей, и с приходом теплого времени года он снова стал вязким. Рыжий уверен, что Троицк находится на грани экологической катастрофы. По поводу сложившейся ситуации в ОНФ намерены снова обратиться в прокуратуру, а также к губернатору региона.

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Жизнь жителей Троицка (Челябинская область) находится в опасности из-за растекшихся по городу битумных болот. Об этом URA.RU 28 июня сообщили в региональном отделении «Народного фронта». «Реки нефтепродуктов, где едва не погибла жительница, снова топят земли Троицка. Местные чиновники должны были их рекультивировать, но вместо этого просто засыпали опасные разливы нефтепродуктов землей», — сообщил председатель исполкома реготделения «ОНФ» Денис Рыжий. В июне прошлого года в битумном болоте, образовавшемся из-за закрытия старого завода, едва не утонула местная жительница. В гигантских реках погибло много животных. Тогда Народный фронт привлек к ситуации прокуратуру. Мэрии было поручено оградить территорию и рекультивировать участок — привести битум в твердое состояние, обезвредить реагентами и вывезти. Однако, по словам Рыжего, битум просто присыпали землей, и с приходом теплого времени года он снова стал вязким. Рыжий уверен, что Троицк находится на грани экологической катастрофы. По поводу сложившейся ситуации в ОНФ намерены снова обратиться в прокуратуру, а также к губернатору региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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