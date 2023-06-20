Чиновников мэрии Троицка проверят на халатность из-за едва не утонувшей в битуме жительницы

Из-за инцидента в битумном болоте сотрудников мэрии проверят на халатность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудников мэрии Троицка (Челябинская область) проверят по статье о халатности из-за тонувшей в болоте из битума жительницы. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, проверку начали в управлении СКР по региону.

«Прокуратура города внесла главе Троицка представление. Организовано проведение доследственной проверки в следственном органе на предмет установления признаков халатности в действиях должностных лиц администрации города», — отметили в надзорном ведомстве.

Женщина чуть не утонула в битумном болоте в районе поселка Пятилетка 4 июня. Она полезла спасать козу и завязла в болоте. Жительницу вытащил муж, а коза погибла.

Объект расположен на земельном участке без четкого разграничения прав собственности. В прокуратуре заключили, что следить за состоянием болота в таком случае должны представители мэрии. Разлив битума, заявили в прокуратуре, угрожает жизни и здоровью людей и животных. Также нарушаются права неопределенного круга лиц в области охраны окружающей среды, есть опасность ее заражения.

В самое ближайшее время в Троицк отправятся с проверкой представители Народного фронта. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального отделения Денис Рыжий. В комиссию войдут представители Росприроднадзора и минэкологии региона. Мэрия Троицка уже выделила 600 тысяч рублей на откачку битума. Как отметили в администрации, разлив нефтепродуктов образовался еще в советское время, когда неподалеку работали кирпичный завод и завод ЖБИ.