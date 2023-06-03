03 июня 2023

В Челябинской области женщина чуть не утонула в болоте битума, спасая козу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, коза, домашний скот, козел, деревня, чебаки
Коза увязла в болоте, а ее хозяйка бросилась на помощь Фото:

Жительница Троицка (Челябинская область) чуть не утонула в болоте битума, пытаясь вытащить оттуда свою козу. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области.

«Коза, отпущенная на выпас в районе Пятилетки, забрела на территорию пустыря и завязла в болоте, заполненном углеводородной смолой. Хозяйка бросилась на помощь животному, но сама провалилась в густую липкую жижу», — говорится в сообщении ПСС региона.

Муж троичанки забеспокоился из-за ее долгого отсутствия и пошел искать супругу. Обнаружив ее в болоте, он попытался вытащить ее, но не смог. На момент прибытия спасателей женщина находилась в болоте по горло и едва дышала. Ее удалось вытащить с помощь досок и веревок. Пострадавшую передали медикам. Козу спасатели тоже вытащили, однако она сильно пострадала.

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Жительница Троицка (Челябинская область) чуть не утонула в болоте битума, пытаясь вытащить оттуда свою козу. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области. «Коза, отпущенная на выпас в районе Пятилетки, забрела на территорию пустыря и завязла в болоте, заполненном углеводородной смолой. Хозяйка бросилась на помощь животному, но сама провалилась в густую липкую жижу», — говорится в сообщении ПСС региона. Муж троичанки забеспокоился из-за ее долгого отсутствия и пошел искать супругу. Обнаружив ее в болоте, он попытался вытащить ее, но не смог. На момент прибытия спасателей женщина находилась в болоте по горло и едва дышала. Ее удалось вытащить с помощь досок и веревок. Пострадавшую передали медикам. Козу спасатели тоже вытащили, однако она сильно пострадала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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