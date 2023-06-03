Коза увязла в болоте, а ее хозяйка бросилась на помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Троицка (Челябинская область) чуть не утонула в болоте битума, пытаясь вытащить оттуда свою козу. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области.

«Коза, отпущенная на выпас в районе Пятилетки, забрела на территорию пустыря и завязла в болоте, заполненном углеводородной смолой. Хозяйка бросилась на помощь животному, но сама провалилась в густую липкую жижу», — говорится в сообщении ПСС региона.

Муж троичанки забеспокоился из-за ее долгого отсутствия и пошел искать супругу. Обнаружив ее в болоте, он попытался вытащить ее, но не смог. На момент прибытия спасателей женщина находилась в болоте по горло и едва дышала. Ее удалось вытащить с помощь досок и веревок. Пострадавшую передали медикам. Козу спасатели тоже вытащили, однако она сильно пострадала.

Поисково-спасательная служба Челябинской области