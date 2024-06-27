МЧС ищет пропавшего на озере мужчину в Сургуте

Спасатели ищут пропавшего на озере сургутянина
Спасатели ищут пропавшего на озере мужчину в Сургуте. Его вещи нашли на берегу озера в районе СНТ «Возрождение», сообщили в МЧС по ХМАО.
«Накануне мужчина 1968 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ушел на безымянное озеро в районе садового товарищества „Возрождение“. Сегодня днем на берегу озера обнаружены вещи мужчины. К месту происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы», — говорится в сообщении telegram-канала окружного МЧС.
В поисках сургутянина участвуют четыре спасателя и три единицы техники. Дно акватории обследуют водолазы.
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