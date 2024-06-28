28 июня 2024

В челябинском доме обвалилась крыша. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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События на улице Карбышева, 2. Свердловская область, Первоуральск, старый дом, деревянный дом, подъезд, ветхое жилье
Еще в начале июня с потолка в доме обвалилась штукатурка (архивное фото) Фото:

В Челябинске в многоквартирном доме по улице Социалистической, 30 обвалился потолок, а в образовавшуюся дырку видно небо. Об обрушении перекрытия сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратура Металлургического района Челябинска проводит проверку по жалобе жителей многоквартирного дома №30 по улице Социалистической, где произошло обрушение части перекрытия. По результатам проверки будут приняты меры реагирования», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Еще в начале июня в доме обвалилась штукатурка. Жильцы писали жалобы в различные инстанции. Накануне в доме в «немецком квартале» обвалилась часть потолка, в дырку видно небо. Жители переживают, что потолок полностью может рухнуть в любой момент. Тем более что в Челябинской области почти сутки без остановки идет дождь.

В образовавшуюся дырку видно потолок
В образовавшуюся дырку видно потолок
Теперь жильцы дома боятся, что полоток и вовсе обвалится
Теперь жильцы дома боятся, что полоток и вовсе обвалится

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В Челябинске в многоквартирном доме по улице Социалистической, 30 обвалился потолок, а в образовавшуюся дырку видно небо. Об обрушении перекрытия сообщила пресс-служба областной прокуратуры. «Прокуратура Металлургического района Челябинска проводит проверку по жалобе жителей многоквартирного дома №30 по улице Социалистической, где произошло обрушение части перекрытия. По результатам проверки будут приняты меры реагирования», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Еще в начале июня в доме обвалилась штукатурка. Жильцы писали жалобы в различные инстанции. Накануне в доме в «немецком квартале» обвалилась часть потолка, в дырку видно небо. Жители переживают, что потолок полностью может рухнуть в любой момент. Тем более что в Челябинской области почти сутки без остановки идет дождь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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