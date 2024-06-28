В Челябинске в многоквартирном доме по улице Социалистической, 30 обвалился потолок, а в образовавшуюся дырку видно небо. Об обрушении перекрытия сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
«Прокуратура Металлургического района Челябинска проводит проверку по жалобе жителей многоквартирного дома №30 по улице Социалистической, где произошло обрушение части перекрытия. По результатам проверки будут приняты меры реагирования», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Еще в начале июня в доме обвалилась штукатурка. Жильцы писали жалобы в различные инстанции. Накануне в доме в «немецком квартале» обвалилась часть потолка, в дырку видно небо. Жители переживают, что потолок полностью может рухнуть в любой момент. Тем более что в Челябинской области почти сутки без остановки идет дождь.
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