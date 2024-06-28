В челябинском доме обвалилась крыша. Фото

29 июня 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Еще в начале июня с потолка в доме обвалилась штукатурка (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в многоквартирном доме по улице Социалистической, 30 обвалился потолок, а в образовавшуюся дырку видно небо. Об обрушении перекрытия сообщила пресс-служба областной прокуратуры. «Прокуратура Металлургического района Челябинска проводит проверку по жалобе жителей многоквартирного дома №30 по улице Социалистической, где произошло обрушение части перекрытия. По результатам проверки будут приняты меры реагирования», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Еще в начале июня в доме обвалилась штукатурка. Жильцы писали жалобы в различные инстанции. Накануне в доме в «немецком квартале» обвалилась часть потолка, в дырку видно небо. Жители переживают, что потолок полностью может рухнуть в любой момент. Тем более что в Челябинской области почти сутки без остановки идет дождь. В образовавшуюся дырку видно потолок Telegram-канал «Прокуратура Челябинской области» Теперь жильцы дома боятся, что полоток и вовсе обвалится Telegram-канал «Прокуратура Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в многоквартирном доме по улице Социалистической, 30 обвалился потолок, а в образовавшуюся дырку видно небо. Об обрушении перекрытия сообщила пресс-служба областной прокуратуры. «Прокуратура Металлургического района Челябинска проводит проверку по жалобе жителей многоквартирного дома №30 по улице Социалистической, где произошло обрушение части перекрытия. По результатам проверки будут приняты меры реагирования», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Еще в начале июня в доме обвалилась штукатурка. Жильцы писали жалобы в различные инстанции. Накануне в доме в «немецком квартале» обвалилась часть потолка, в дырку видно небо. Жители переживают, что потолок полностью может рухнуть в любой момент. Тем более что в Челябинской области почти сутки без остановки идет дождь.