29 июня 2024

Жительница Екатеринбурга нашла в своей квартире два трупа, они пролежали неделю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дверь удалось открыть только аварийным службам (архивное фото)
Дверь удалось открыть только аварийным службам (архивное фото) Фото:

Жительница Екатеринбурга, пришедшая принимать свою квартиру у арендатора, нашла там два трупа – его и товарища. Тела пролежали почти неделю. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.

По его данным, квартира в доме по улице Челюскинцев, 21 сдавалась с 21 июня. «Днем 29-го мужчина должен был съехать, хозяйка пришла проверять состояние жилья, но попасть внутрь не смогла. Вызвала аварийную бригаду, вместе с которой и обнаружила трупы. Мужчины скончались за шесть дней до этого», – рассказал собеседник.

По предварительным данным, погибшие отравились наркотиками. Арендовавшего квартиру мужчину даже успели объявить пропавшим без вести.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. Ответ ожидается. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Екатеринбурга, пришедшая принимать свою квартиру у арендатора, нашла там два трупа – его и товарища. Тела пролежали почти неделю. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. По его данным, квартира в доме по улице Челюскинцев, 21 сдавалась с 21 июня. «Днем 29-го мужчина должен был съехать, хозяйка пришла проверять состояние жилья, но попасть внутрь не смогла. Вызвала аварийную бригаду, вместе с которой и обнаружила трупы. Мужчины скончались за шесть дней до этого», – рассказал собеседник. По предварительным данным, погибшие отравились наркотиками. Арендовавшего квартиру мужчину даже успели объявить пропавшим без вести. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...