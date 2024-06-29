Жительница Екатеринбурга нашла в своей квартире два трупа, они пролежали неделю

Жительница Екатеринбурга, пришедшая принимать свою квартиру у арендатора, нашла там два трупа – его и товарища. Тела пролежали почти неделю. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.
По его данным, квартира в доме по улице Челюскинцев, 21 сдавалась с 21 июня. «Днем 29-го мужчина должен был съехать, хозяйка пришла проверять состояние жилья, но попасть внутрь не смогла. Вызвала аварийную бригаду, вместе с которой и обнаружила трупы. Мужчины скончались за шесть дней до этого», – рассказал собеседник.
По предварительным данным, погибшие отравились наркотиками. Арендовавшего квартиру мужчину даже успели объявить пропавшим без вести.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. Ответ ожидается.
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