В Кремле обвинили НАТО в дискриминации журналистов

01 июля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

НАТО нарушает права российских журналистов, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла резко осудил решение НАТО ограничить доступ российских журналистов на предстоящий саммит альянса. По его словам, это является абсолютным нарушением и ущемлением прав представителей СМИ. «Безусловно, это свидетельствует о том, что НАТО и соответствующие структуры альянса прибегают к дискриминационной политике в отношении российских СМИ, что совершенно недопустимо и противоречит нормам открытости и транспарентности», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что Россия ожидала от НАТО именно такого подхода, и осуждает эти «дискриминационные упражнения со стороны альянса». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла резко осудил решение НАТО ограничить доступ российских журналистов на предстоящий саммит альянса. По его словам, это является абсолютным нарушением и ущемлением прав представителей СМИ. «Безусловно, это свидетельствует о том, что НАТО и соответствующие структуры альянса прибегают к дискриминационной политике в отношении российских СМИ, что совершенно недопустимо и противоречит нормам открытости и транспарентности», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что Россия ожидала от НАТО именно такого подхода, и осуждает эти «дискриминационные упражнения со стороны альянса».