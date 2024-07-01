В Кремле обвинили НАТО в дискриминации журналистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла резко осудил решение НАТО ограничить доступ российских журналистов на предстоящий саммит альянса. По его словам, это является абсолютным нарушением и ущемлением прав представителей СМИ.
«Безусловно, это свидетельствует о том, что НАТО и соответствующие структуры альянса прибегают к дискриминационной политике в отношении российских СМИ, что совершенно недопустимо и противоречит нормам открытости и транспарентности», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что Россия ожидала от НАТО именно такого подхода, и осуждает эти «дискриминационные упражнения со стороны альянса».
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