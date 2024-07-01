В Кремле обвинили НАТО в дискриминации журналистов

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
НАТО нарушает права российских журналистов, заявил Дмитрий Песков Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла резко осудил решение НАТО ограничить доступ российских журналистов на предстоящий саммит альянса. По его словам, это является абсолютным нарушением и ущемлением прав представителей СМИ.

«Безусловно, это свидетельствует о том, что НАТО и соответствующие структуры альянса прибегают к дискриминационной политике в отношении российских СМИ, что совершенно недопустимо и противоречит нормам открытости и транспарентности», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что Россия ожидала от НАТО именно такого подхода, и осуждает эти «дискриминационные упражнения со стороны альянса».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла резко осудил решение НАТО ограничить доступ российских журналистов на предстоящий саммит альянса. По его словам, это является абсолютным нарушением и ущемлением прав представителей СМИ. «Безусловно, это свидетельствует о том, что НАТО и соответствующие структуры альянса прибегают к дискриминационной политике в отношении российских СМИ, что совершенно недопустимо и противоречит нормам открытости и транспарентности», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что Россия ожидала от НАТО именно такого подхода, и осуждает эти «дискриминационные упражнения со стороны альянса».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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