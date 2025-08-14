Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион

Аэропорт Бен-Гурион был атакован гиперзвуковой баллистической ракетой
Аэропорт Бен-Гурион был атакован гиперзвуковой баллистической ракетой

Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, нанесло удар гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Об этом сообщил официальный представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа.

«Ракетные силы йеменских вооруженных сил [хуситов] провели операцию, в ходе которой атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой „Палестина-2“ аэропорт Лод (Бен-Гурион — прим. URA.RU) в Яффо (Тель-Авиве — прим. URA.RU). Цель операции достигнута», — сказал Сариа. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что сторонники данного движения атаковали четыре объекта на территории Израиля с применением шести беспилотников. Удары пришлись по четырем важным целям в районах Хайфы, Негева, Умм-эр-Рашраша и Беэр-Шевы. Хуситы подчеркивали, что их атаки являются ответом на действия израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу.


