В Миассе отремонтируют крышу в доме спустя семь лет потопов. Фото

01 июля 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

В многоквартирном доме Миасса семь лет течет крыша Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области отремонтируют крышу дома №55 по улице Макеева после семи лет потопов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии. Жители показали фото, как от воды отсырели обои и появилась плесень. «Мы тонем каждый год, дожили до того, что в квартире пошла плесень, от этого болеют дети. В течение семи лет ежегодно пишем заявления в ЖКУ на ремонт кровли, они приходят, все фиксируют и бездействуют», — сообщила жительница дома Юлия Ш. Женщина сообщила, что при каждом дожде они вынуждены выставлять на пол ведра и тазы. Вода собралась на натяжном потолке и протекла на ламинат, испортив его и межкомнатные перегородки. В квартире был сделан ремонт, но семье придется все переделывать после ремонта крыши. В пресс-службе администрации Миасса URA.RU пояснили, что текущий ремонт кровли многоквартирного дома проводится управляющей организацией, в том числе по решению общего собрания собственников. Он проводится за счет платы по статье «содержание и ремонт жилого помещения». «Согласно информации от управляющей организации ООО „ЖилКомСервис“, на управлении которой находится этот дом, работы по текущему ремонту дома были запланированы. В настоящее время сметная документация утверждена советом дома, подрядная организация приступит к выполнению работ по ремонту покрытия кровли дома в ближайшее время», — пояснили URA.RU в пресс-службе городской мэрии. В пресс-службе горадминистрации Миасса добавили, что собственники могут обратиться для возмещения ущерба в управляющую компанию, а при отказе — в суд. Чиновники уточнили, что капремонт в этом доме запланирован на 2036—2038 годы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области отремонтируют крышу дома №55 по улице Макеева после семи лет потопов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии. Жители показали фото, как от воды отсырели обои и появилась плесень. «Мы тонем каждый год, дожили до того, что в квартире пошла плесень, от этого болеют дети. В течение семи лет ежегодно пишем заявления в ЖКУ на ремонт кровли, они приходят, все фиксируют и бездействуют», — сообщила жительница дома Юлия Ш. Женщина сообщила, что при каждом дожде они вынуждены выставлять на пол ведра и тазы. Вода собралась на натяжном потолке и протекла на ламинат, испортив его и межкомнатные перегородки. В квартире был сделан ремонт, но семье придется все переделывать после ремонта крыши. В пресс-службе администрации Миасса URA.RU пояснили, что текущий ремонт кровли многоквартирного дома проводится управляющей организацией, в том числе по решению общего собрания собственников. Он проводится за счет платы по статье «содержание и ремонт жилого помещения». «Согласно информации от управляющей организации ООО „ЖилКомСервис“, на управлении которой находится этот дом, работы по текущему ремонту дома были запланированы. В настоящее время сметная документация утверждена советом дома, подрядная организация приступит к выполнению работ по ремонту покрытия кровли дома в ближайшее время», — пояснили URA.RU в пресс-службе городской мэрии. В пресс-службе горадминистрации Миасса добавили, что собственники могут обратиться для возмещения ущерба в управляющую компанию, а при отказе — в суд. Чиновники уточнили, что капремонт в этом доме запланирован на 2036—2038 годы.