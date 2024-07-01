В Екатеринбурге опека дважды сорвала суд по Далеру Бобиеву

В Екатеринбурге свидетель от опеки дважды не явился на суд по Далеру Бобиеву
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Судебное заседание в отношении Александра Наумова. Екатеринбург , наумов александр
Свидетели по делу Александра Наумова не явились в суд (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Судебное заседание по делу Александра Наумова, обвиняемого в истязании приемного сына Далера Бобиева, было перенесено из-за неявки свидетеля от органов опеки и специалиста по когнитивным расстройствам. Об этом URA.RU сообщил адвокат, представляющий интересы потерпевшей стороны, Александр Дмитриенко.

«Судья принял решение о переносе слушания в связи с неявкой двух свидетелей. Следующее заседание назначено на 9 июля, и ожидается, что к тому времени все свидетели будут присутствовать для дачи показаний», — отметил Дмитриенко.

История с пропажей и гибелью приемного ребенка в Екатеринбурге получила широкий общественный резонанс. Опекун Вероника Наумова сообщила, что ребенок ушел из дома, что спровоцировало масштабные поисковые работы с участием сотен волонтеров. Спустя три дня тело Далера было обнаружено в гараже семьи Наумовых. В ходе следствия появились данные, свидетельствующие о возможной причастности к смерти ребенка не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Его обвиняют в истязании мальчика, однако он настаивает на своей невиновности. Подробности о ходе расследования — в отдельном сюжете URA.RU.

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Судебное заседание по делу Александра Наумова, обвиняемого в истязании приемного сына Далера Бобиева, было перенесено из-за неявки свидетеля от органов опеки и специалиста по когнитивным расстройствам. Об этом URA.RU сообщил адвокат, представляющий интересы потерпевшей стороны, Александр Дмитриенко. «Судья принял решение о переносе слушания в связи с неявкой двух свидетелей. Следующее заседание назначено на 9 июля, и ожидается, что к тому времени все свидетели будут присутствовать для дачи показаний», — отметил Дмитриенко. История с пропажей и гибелью приемного ребенка в Екатеринбурге получила широкий общественный резонанс. Опекун Вероника Наумова сообщила, что ребенок ушел из дома, что спровоцировало масштабные поисковые работы с участием сотен волонтеров. Спустя три дня тело Далера было обнаружено в гараже семьи Наумовых. В ходе следствия появились данные, свидетельствующие о возможной причастности к смерти ребенка не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Его обвиняют в истязании мальчика, однако он настаивает на своей невиновности. Подробности о ходе расследования — в отдельном сюжете URA.RU.
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