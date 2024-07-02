У фигуранта дела челябинского следователя Шпигуна арестовали имущество на 130 млн

Суд рассмотрит уголовное дело директора чеченской фирмы Мининой в Челябинске

02 июля 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Материалы дела переданы для рассмотрения в Советский районный суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области утвердили обвинение по уголовному делу предпринимательницы, обвиняемой в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Имущество бизнес-леди и ее фирмы на сумму более 130 млн рублей арестовано, сообщили 2 июля URA.RU в прокуратуре Челябинской области. По информации агентства, речь идет о главе фирмы «ТД Инрост» Екатерине Мининой, проходящей по делу челябинского следователя Вадима Шпигуна. «По версии следствия, с ноября 2016 года по февраль 2020 года обвиняемая организовала внесение в бухгалтерскую и налоговую отчетности фиктивных сведений о взаимоотношениях с 40 организациями, фактически не осуществлявшими финансово-хозяйственную деятельность, о приобретении металлопроката, металлоконструкций, выполнении работ и оказании транспортных услуг. Это повлекло уклонение от уплаты НДС и налога на прибыль организации в сумме свыше 81 млн рублей», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Материалы дела направлены в Советский районный суд. Минина уже имела проблемы с уплатой налогов. Первый суд закончился для нее 200-тысячным штрафом, второе дело по данной статье суд принимать отказался. Но осенью 2023 года Минину вновь обвинили в налоговых махинациях и даче взяток. Следствие считает, что взятки Минина передавала старшему следователю отдела СКР по Советскому району Челябинска Вадиму Шпигуну за содействие в налоговых махинациях. Силовика также задержали и взяли под стражу. Сейчас следователи работают над доказательствами этой версии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области утвердили обвинение по уголовному делу предпринимательницы, обвиняемой в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Имущество бизнес-леди и ее фирмы на сумму более 130 млн рублей арестовано, сообщили 2 июля URA.RU в прокуратуре Челябинской области. По информации агентства, речь идет о главе фирмы «ТД Инрост» Екатерине Мининой, проходящей по делу челябинского следователя Вадима Шпигуна. «По версии следствия, с ноября 2016 года по февраль 2020 года обвиняемая организовала внесение в бухгалтерскую и налоговую отчетности фиктивных сведений о взаимоотношениях с 40 организациями, фактически не осуществлявшими финансово-хозяйственную деятельность, о приобретении металлопроката, металлоконструкций, выполнении работ и оказании транспортных услуг. Это повлекло уклонение от уплаты НДС и налога на прибыль организации в сумме свыше 81 млн рублей», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Материалы дела направлены в Советский районный суд. Минина уже имела проблемы с уплатой налогов. Первый суд закончился для нее 200-тысячным штрафом, второе дело по данной статье суд принимать отказался. Но осенью 2023 года Минину вновь обвинили в налоговых махинациях и даче взяток. Следствие считает, что взятки Минина передавала старшему следователю отдела СКР по Советскому району Челябинска Вадиму Шпигуну за содействие в налоговых махинациях. Силовика также задержали и взяли под стражу. Сейчас следователи работают над доказательствами этой версии.