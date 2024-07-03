Под Челябинском началось строительство дома престарелых за два млрд рублей

03 июля 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Дом-интернат для престарелых и инвалидов рассчитан на 210 мест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Красноармейском районе села Миасского Челябинской области начали строить дом-интернат для престарелых и инвалидов на 210 мест. Ввести в эксплуатацию здание планируется до конца 2026 года, сообщили в пресс-службе регионального минсоцразвития. «В Челябинской области по нацпроекту „Демография“ началось строительство нового интерната для престарелых и инвалидов на 210 мест. Здание будет расположено в Красноармейском районе, в селе Миасском, по улице Южной, дом 1. Завершение строительных работ запланировано на декабрь 2026 года», — сообщили в ведомстве. Построить дом-интернат было решено в 2021 году. Прежнее здание было возведено еще в 1980-х годах и не отвечало современным требованиям. После его обследования было принято решение о том, что ремонту и реконструкции оно не подлежит. В Министерство труда и соцзащиты РФ была направлена заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета, которая была одобрена. Два года шла подготовка и согласование проектно-сметной документации. Строить интернат начали в 2024 году, строительство будет продолжаться до конца 2026 года. Государственный контракт заключен в мае, генеральный подрядчик уже приступил к работе на площадке. О проекте рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина. «Новый комплекс зданий спроектирован по квартирному типу. Помимо традиционных жилых блоков, предусмотрены помещения для организации досуга, учебно-производственных мастерских, квартир для сопровождаемого проживания. Условия в интернате будут максимально приближены к домашним. Благодаря проекту мы сможем значительно повысить качество оказания социальных услуг гражданам старшего поколения», — сообщила Ирина Буторина. По словам Буториной, с открытием интерната в Красноармейском районе появятся более 200 рабочих мест. На строительство объекта было выделено свыше двух миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красноармейском районе села Миасского Челябинской области начали строить дом-интернат для престарелых и инвалидов на 210 мест. Ввести в эксплуатацию здание планируется до конца 2026 года, сообщили в пресс-службе регионального минсоцразвития. «В Челябинской области по нацпроекту „Демография“ началось строительство нового интерната для престарелых и инвалидов на 210 мест. Здание будет расположено в Красноармейском районе, в селе Миасском, по улице Южной, дом 1. Завершение строительных работ запланировано на декабрь 2026 года», — сообщили в ведомстве. Построить дом-интернат было решено в 2021 году. Прежнее здание было возведено еще в 1980-х годах и не отвечало современным требованиям. После его обследования было принято решение о том, что ремонту и реконструкции оно не подлежит. В Министерство труда и соцзащиты РФ была направлена заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета, которая была одобрена. Два года шла подготовка и согласование проектно-сметной документации. Строить интернат начали в 2024 году, строительство будет продолжаться до конца 2026 года. Государственный контракт заключен в мае, генеральный подрядчик уже приступил к работе на площадке. О проекте рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина. «Новый комплекс зданий спроектирован по квартирному типу. Помимо традиционных жилых блоков, предусмотрены помещения для организации досуга, учебно-производственных мастерских, квартир для сопровождаемого проживания. Условия в интернате будут максимально приближены к домашним. Благодаря проекту мы сможем значительно повысить качество оказания социальных услуг гражданам старшего поколения», — сообщила Ирина Буторина. По словам Буториной, с открытием интерната в Красноармейском районе появятся более 200 рабочих мест. На строительство объекта было выделено свыше двух миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов.