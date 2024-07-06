06 июля 2024

Губернатор Куйвашев встретил в Кольцово иностранного премьера. Видео

Премьер-министр Таджикистана Расулзода прилетел в Екатеринбург на «Иннопром»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кохир Расулзода прилетел за день до начала выставки «Иннопром»
Кохир Расулзода прилетел за день до начала выставки «Иннопром» Фото:
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«Иннопром — 2024»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в аэропорту Кольцово встретил премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода. Политик прилетел в Екатеринбург на международную промышленную выставку «Иннопром — 2024», сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).

«Губернатор Евгений Куйвашев встретил в аэропорту Кольцово премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода. Борт делегации Таджикистана приземлился сегодня в Екатеринбурге в преддверии Международной промышленной выставки „Иннопром“», — говорится в telegram-канале ДИПа «Свердловский пул». На опубликованном каналом видео заметно, как политики радостно приветствуют друг друга.

«Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля — в эти дни город накроет 30-градусная жара. Страна-партнер выставки Объединенные Арабские Эмираты. Ожидается, что на мероприятие приедет глава федерального правительства Михаил Мишустин, его первый зам Денис Мантуров и министр промышленности Антон Алиханов, а также другие статусные гости.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в аэропорту Кольцово встретил премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода. Политик прилетел в Екатеринбург на международную промышленную выставку «Иннопром — 2024», сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Губернатор Евгений Куйвашев встретил в аэропорту Кольцово премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода. Борт делегации Таджикистана приземлился сегодня в Екатеринбурге в преддверии Международной промышленной выставки „Иннопром“», — говорится в telegram-канале ДИПа «Свердловский пул». На опубликованном каналом видео заметно, как политики радостно приветствуют друг друга. «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля — в эти дни город накроет 30-градусная жара. Страна-партнер выставки – Объединенные Арабские Эмираты. Ожидается, что на мероприятие приедет глава федерального правительства Михаил Мишустин, его первый зам Денис Мантуров и министр промышленности Антон Алиханов, а также другие статусные гости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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