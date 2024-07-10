Автор хита «Матушка» выступит с концертом на опен-эйр в ХМАО

Татьяна Куртукова споет хиты на опен-эйр фестивале в Сургуте
Певица Татьяна Куртукова, которая обрела популярность благодаря треку «Матушка», приедет с концертом в Сургут. Выступление пройдет в рамках фестиваля HOPE ON AIR.
«Еще одна исполнительница большого концерта — Татьяна Куртукова. „Матушка-земля“, „Русская зима“, „Я любила сокола“, — народные напевы в современной аранжировке полюбились многим россиянам», — рассказали организаторы в своем telegram-канале.
Также жителей Сургута ждет летом еще один концерт под открытым небом. На нем выступит рэпер и блогер Маш Милаш.
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