10 июля 2024

Автор хита «Матушка» выступит с концертом на опен-эйр в ХМАО

Певица Татьяна Куртукова споет хиты на опен-эйр фестивале в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Куртукова споет хиты на опен-эйр фестивале в Сургуте
Татьяна Куртукова споет хиты на опен-эйр фестивале в Сургуте Фото:

Певица Татьяна Куртукова, которая обрела популярность благодаря треку «Матушка», приедет с концертом в Сургут. Выступление пройдет в рамках фестиваля HOPE ON AIR.

«Еще одна исполнительница большого концерта — Татьяна Куртукова. „Матушка-земля“, „Русская зима“, „Я любила сокола“, — народные напевы в современной аранжировке полюбились многим россиянам», — рассказали организаторы в своем telegram-канале.

Также жителей Сургута ждет летом еще один концерт под открытым небом. На нем выступит рэпер и блогер Маш Милаш.

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Певица Татьяна Куртукова, которая обрела популярность благодаря треку «Матушка», приедет с концертом в Сургут. Выступление пройдет в рамках фестиваля HOPE ON AIR. «Еще одна исполнительница большого концерта — Татьяна Куртукова. „Матушка-земля“, „Русская зима“, „Я любила сокола“, — народные напевы в современной аранжировке полюбились многим россиянам», — рассказали организаторы в своем telegram-канале. Также жителей Сургута ждет летом еще один концерт под открытым небом. На нем выступит рэпер и блогер Маш Милаш.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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