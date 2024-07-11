Депутат челябинского заксобрания Урмашов открыл центр беспилотников в Сатке

Депутат законодательного собрания Челябинской области Леонид Урмашов принял участие в открытии центра беспилотников в Сатке. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе заксобрания.
«За последние годы мы убедились, насколько это направление современное, насколько оно затрагивает все сферы жизни. Эти технологии не замыкаются только в военном направлении, они востребованы в логистике, сфере обслуживания населения. Беспилотные авиасистемы — один самых быстро развивающихся и быстро растущих векторов, поэтому открытие центра, где будут готовить специалистов по этому направлению, станет серьезным подспорьем для Саткинского округа», — заявил Урмашов.
Центр открыт на базе школы № 12. Занятия в нем стартуют с 1 сентября. Чтобы стать площадкой нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», школа прошла конкурс организованный минобрнауки региона. Всего в области откроют 18 таких центров.
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