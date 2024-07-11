11 июля 2024

Депутат челябинского заксобрания Урмашов открыл центр беспилотников в Сатке

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Леонид Урмашов в заксобрании представляет Саткинский округ
Леонид Урмашов в заксобрании представляет Саткинский округ Фото:

Депутат законодательного собрания Челябинской области Леонид Урмашов принял участие в открытии центра беспилотников в Сатке. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе заксобрания.

«За последние годы мы убедились, насколько это направление современное, насколько оно затрагивает все сферы жизни. Эти технологии не замыкаются только в военном направлении, они востребованы в логистике, сфере обслуживания населения. Беспилотные авиасистемы — один самых быстро развивающихся и быстро растущих векторов, поэтому открытие центра, где будут готовить специалистов по этому направлению, станет серьезным подспорьем для Саткинского округа», — заявил Урмашов.

Центр открыт на базе школы № 12. Занятия в нем стартуют с 1 сентября. Чтобы стать площадкой нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», школа прошла конкурс организованный минобрнауки региона. Всего в области откроют 18 таких центров.

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Депутат законодательного собрания Челябинской области Леонид Урмашов принял участие в открытии центра беспилотников в Сатке. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе заксобрания. «За последние годы мы убедились, насколько это направление современное, насколько оно затрагивает все сферы жизни. Эти технологии не замыкаются только в военном направлении, они востребованы в логистике, сфере обслуживания населения. Беспилотные авиасистемы — один самых быстро развивающихся и быстро растущих векторов, поэтому открытие центра, где будут готовить специалистов по этому направлению, станет серьезным подспорьем для Саткинского округа», — заявил Урмашов. Центр открыт на базе школы № 12. Занятия в нем стартуют с 1 сентября. Чтобы стать площадкой нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», школа прошла конкурс организованный минобрнауки региона. Всего в области откроют 18 таких центров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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