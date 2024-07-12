Звезда проекта «Голос» из ХМАО выступит на джаз-фестивале в Санкт-Петербурге

Участница телепроекта «Голос» Алена Поль из Сургута (ХМАО) выступит на джазовом фестивале, посвященному памяти Иосифа Бродского. Концерт джазменов со всей России пройдет в Санкт-Петербурге.
«В завершение программы второго дня фестиваля нас ждет выступление Andrei Kondakov Jubilee Orchestra. <...> В проекте задействованы петербургский трубач Александр Беренсон, вокалистка из Сургута, участница проекта „Голос“ на Первом канале Алена Поль», — говорится в афише, опубликованной на сайте организаторов фестиваля.
Самих же жителей Сургута ждет большой летний фестиваль HOPE ON AIR. На нем выступит певица Татьяна Куртукова, которая обрела популярность благодаря треку «Матушка». Также для жителей города устроят летом еще один концерт под открытым небом, где в качестве приглашенного гостя появится рэпер и блогер Маш Милаш.
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