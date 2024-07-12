12 июля 2024

В Екатеринбурге задержали два рейса «Уральских авиалиний»

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет одного из рейсов задержался почти на три часа
Вылет одного из рейсов задержался почти на три часа Фото:

В Екатеринбурге ночью 13 июля были задержаны два рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» в Анталью и в Благовещенск. Первый вылет задерживается почти на три часа. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово.

«Рейс U6-1573 Екатеринбург — Анталья задерживается. Вылет ожидался в 01:45, однако он перенесен на 04:30. Воздушное судно должно будет приземлиться в Анталье в 04:50 по местному времени. Вылет рейса U6-299 из Екатеринбурга в Благовещенск задержан с 00:10 до 02:10. Самолет приземлится в аэропорту Игнатьево в 10:05 по местному времени», — говорится на сайте аэропорта.

До этого рейс U6-299 должен был вылететь из Москвы в Екатеринбург в 17:45, однако также задержался. Из столицы самолет вылетел только в 18:20.

Причина задержки рейсов неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге ночью 13 июля были задержаны два рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» в Анталью и в Благовещенск. Первый вылет задерживается почти на три часа. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Рейс U6-1573 Екатеринбург — Анталья задерживается. Вылет ожидался в 01:45, однако он перенесен на 04:30. Воздушное судно должно будет приземлиться в Анталье в 04:50 по местному времени. Вылет рейса U6-299 из Екатеринбурга в Благовещенск задержан с 00:10 до 02:10. Самолет приземлится в аэропорту Игнатьево в 10:05 по местному времени», — говорится на сайте аэропорта. До этого рейс U6-299 должен был вылететь из Москвы в Екатеринбург в 17:45, однако также задержался. Из столицы самолет вылетел только в 18:20. Причина задержки рейсов неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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