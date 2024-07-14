Екатеринбург на верхних местах среди городов России по объему нового жилья

В Екатеринбурге ввели в эксплуатацию более 1,86 миллионов квадратных метров жилья за 2023 год. По суммарному объему в России уральская столица заняла пятое место после Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Новосибирска.
«В 2023 году было введено 110,44 миллиона квадратных метров жилья, что на 7,5% больше показателя предыдущего года. При этом 44% от общего объема жилищного строительства приходится на 100 крупнейших городов России. Темп роста строительства жилья в городах ускорился и, по сравнению с результатом прошлого года, составил 9%», — рассказали в рейтинге РИА Новости.
По их данным в столице РФ ввели — 7,3 млн, Санкт-Петербурге — 3,5 млн, Краснодаре — 3,3 млн и Новосибирске — 1,88 млн кв. м. Также в первую десятку попали Казань, Ростов, Тюмень и Уфа. Суммарно эта группа расширилась на два средних города.
Среди городов Свердловской области в перечне упомянут Нижний Тагил. Он попал в антирейтинг, имея на одного человека менее 0,2 кв. м нового жилья. Меньше только в Мурманске, Петропавловске-Камчатском и Братске.
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