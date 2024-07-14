14 июля 2024

Голая пермячка пыталась добежать до Набережных Челнов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С пермячкой провели беседу сотрудники скорой помощи
С пермячкой провели беседу сотрудники скорой помощи Фото:

В Перми девушка разделась, и голая решила добежать до Набережных Челнов. Видеозапись необычного марафона была опубликована в сообществе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Мне надо к родственникам в Набережные Челны. Они дали мне команду к ним ехать», — говорит девушка бригаде скорой помощи на видео. URA.RU направило запрос информации в министерство здравоохранения Пермского края.

Пользователи соцсети предположили, что девушка перед забегом употребила запрещенные препараты. «Господи, гуда катится мир. Позорище», — высказала свое мнение Ингуля Селюкова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми девушка разделась, и голая решила добежать до Набережных Челнов. Видеозапись необычного марафона была опубликована в сообществе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Мне надо к родственникам в Набережные Челны. Они дали мне команду к ним ехать», — говорит девушка бригаде скорой помощи на видео. URA.RU направило запрос информации в министерство здравоохранения Пермского края. Пользователи соцсети предположили, что девушка перед забегом употребила запрещенные препараты. «Господи, гуда катится мир. Позорище», — высказала свое мнение Ингуля Селюкова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...