С пермячкой провели беседу сотрудники скорой помощи
В Перми девушка разделась, и голая решила добежать до Набережных Челнов. Видеозапись необычного марафона была опубликована в сообществе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«Мне надо к родственникам в Набережные Челны. Они дали мне команду к ним ехать», — говорит девушка бригаде скорой помощи на видео. URA.RU направило запрос информации в министерство здравоохранения Пермского края.
Пользователи соцсети предположили, что девушка перед забегом употребила запрещенные препараты. «Господи, гуда катится мир. Позорище», — высказала свое мнение Ингуля Селюкова.
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