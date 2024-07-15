Тренера из Магнитогорска, зарезавшего экс-футболиста, приговорили к колонии

15 июля 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Приговор суда вступил в законную силу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска (Челябинская область) приговорил к семи годам и 10 месяцам колонии строгого режима спортивного тренера Валерия Лепешкина, который в сентябре 2022 года зарезал экс-нападающего магнитогорского «Металлурга-Метизника» Дмитрия Поротькина. Информация об этом опубликована в базе суда. «Суд приговорил признать Лепешкина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). И назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в таксе решения суда. В качестве дополнительного наказания тренер должен будет выплатить семье погибшего экс-спортсмена более 2,6 млн рублей. Со дня постановления приговора (26 июня) ни одна из сторон не обжаловала это решение, то есть оно вступило в законную силу. Инцидент произошел 2 сентября 2022 года у подъезда дома № 184 по улице Карла-Маркса. Лепешкин вышел из подъезда в поисках своей дочери. Спросив о дочери у ближайшей компании, в которой находился Поротькин, он получил порцию оскорблений в ответ. Между мужчинами завязалась небольшая драка. После обмена ударами Лепешкин ушел от компании, но Поротькин продолжил идти за ним и оскорблять. Тогда нервы у тренера не выдержали, он достал нож и один раз ударил им бывшего футболиста. Рана оказалась смертельной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска (Челябинская область) приговорил к семи годам и 10 месяцам колонии строгого режима спортивного тренера Валерия Лепешкина, который в сентябре 2022 года зарезал экс-нападающего магнитогорского «Металлурга-Метизника» Дмитрия Поротькина. Информация об этом опубликована в базе суда. «Суд приговорил признать Лепешкина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). И назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в таксе решения суда. В качестве дополнительного наказания тренер должен будет выплатить семье погибшего экс-спортсмена более 2,6 млн рублей. Со дня постановления приговора (26 июня) ни одна из сторон не обжаловала это решение, то есть оно вступило в законную силу. Инцидент произошел 2 сентября 2022 года у подъезда дома № 184 по улице Карла-Маркса. Лепешкин вышел из подъезда в поисках своей дочери. Спросив о дочери у ближайшей компании, в которой находился Поротькин, он получил порцию оскорблений в ответ. Между мужчинами завязалась небольшая драка. После обмена ударами Лепешкин ушел от компании, но Поротькин продолжил идти за ним и оскорблять. Тогда нервы у тренера не выдержали, он достал нож и один раз ударил им бывшего футболиста. Рана оказалась смертельной.