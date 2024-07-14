14 июля 2024

Пьяная пассажирка из ХМАО уронила сотрудника аэропорта в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяная жительница Нижневартовска уронила сотрудника аэропорта Сургута
Пьяная жительница Нижневартовска уронила сотрудника аэропорта Сургута Фото:

Пьяная жительница Нижневартовска (ХМАО), прилетевшая из Санкт-Петербурга, уронила сотрудника аэропорта, сходя с трапа самолета. Работник службы безопасности хотел успокоить женщину, которая ругалась и размахивала руками.

«Жительница Нижневартовска с собакой породы шпиц, находясь в состоянии опьянения, при выходе из самолета на трапе уронила свою собаку, в ответ на замечание сотрудника службы безопасности она начала громко выражаться нецензурной бранью и размахивать руками. Сотрудник аэропорта попытался успокоить пассажирку, и в этот момент они вместе упали на трапе», — указано в публикации на сайте Управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

К самолету прибыл наряд транспортной полиции, который доставил женщину вместе с собакой в отделение. Медосвидетельствование подтвердило факт опьянения пассажирки. На нарушительницу завели административное дело и поместили в специальное помещение для задержанных лиц, а собаку передали знакомым жительницы Нижневартовска.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Омска полицейские сняли с авиарейса до Сургута буйного пассажира. Он курил на борту и оскорблял бортпроводников.

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Пьяная жительница Нижневартовска (ХМАО), прилетевшая из Санкт-Петербурга, уронила сотрудника аэропорта, сходя с трапа самолета. Работник службы безопасности хотел успокоить женщину, которая ругалась и размахивала руками. «Жительница Нижневартовска с собакой породы шпиц, находясь в состоянии опьянения, при выходе из самолета на трапе уронила свою собаку, в ответ на замечание сотрудника службы безопасности она начала громко выражаться нецензурной бранью и размахивать руками. Сотрудник аэропорта попытался успокоить пассажирку, и в этот момент они вместе упали на трапе», — указано в публикации на сайте Управления на транспорте МВД РФ по УрФО. К самолету прибыл наряд транспортной полиции, который доставил женщину вместе с собакой в отделение. Медосвидетельствование подтвердило факт опьянения пассажирки. На нарушительницу завели административное дело и поместили в специальное помещение для задержанных лиц, а собаку передали знакомым жительницы Нижневартовска. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Омска полицейские сняли с авиарейса до Сургута буйного пассажира. Он курил на борту и оскорблял бортпроводников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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