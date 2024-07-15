Происшествия Криминал Челябинца, ударившего ножом мужчину в челябинском парке, задержала Росгвардия 15 июля 2024 в 20:21 Размер текста - 17 + В Росгвардии рассказали о задержании челябинца после драки с ножом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Челябинска, который ударил ножом в ходе драки другого челябинца в парке имени Тищенко, задержали сотрудники Росгвардии. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы управления Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов. «Сигнал „Тревога“ в парк Тищенко поступил от сотрудников полиции. В драке участвовали два жителя Челябинска, оба ранее судимы. Мужчина, который ударил ножом другого, 1983 года рождения, задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии и передан правоохранительным органам», — уточнил URA.RU Габбазов. В пресс-службе ведомства добавили, что пострадавший 1978 года рождения был передан медикам скорой помощи. Его госпитализировали. Ранее URA.RU сообщало о драке в парке Тищенко, в ходе которой один из мужчин распылил газовый баллончик, а другой дважды ударил оппонента ножом. Пострадавшего госпитализировали на реанимобиле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жителя Челябинска, который ударил ножом в ходе драки другого челябинца в парке имени Тищенко, задержали сотрудники Росгвардии. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы управления Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов. «Сигнал „Тревога“ в парк Тищенко поступил от сотрудников полиции. В драке участвовали два жителя Челябинска, оба ранее судимы. Мужчина, который ударил ножом другого, 1983 года рождения, задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии и передан правоохранительным органам», — уточнил URA.RU Габбазов. В пресс-службе ведомства добавили, что пострадавший 1978 года рождения был передан медикам скорой помощи. Его госпитализировали. Ранее URA.RU сообщало о драке в парке Тищенко, в ходе которой один из мужчин распылил газовый баллончик, а другой дважды ударил оппонента ножом. Пострадавшего госпитализировали на реанимобиле. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям