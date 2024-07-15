Челябинца, ударившего ножом мужчину в челябинском парке, задержала Росгвардия

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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, росгвардия
В Росгвардии рассказали о задержании челябинца после драки с ножом Фото:

Жителя Челябинска, который ударил ножом в ходе драки другого челябинца в парке имени Тищенко, задержали сотрудники Росгвардии. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы управления Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

«Сигнал „Тревога“ в парк Тищенко поступил от сотрудников полиции. В драке участвовали два жителя Челябинска, оба ранее судимы. Мужчина, который ударил ножом другого, 1983 года рождения, задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии и передан правоохранительным органам», — уточнил URA.RU Габбазов.

В пресс-службе ведомства добавили, что пострадавший 1978 года рождения был передан медикам скорой помощи. Его госпитализировали.

Ранее URA.RU сообщало о драке в парке Тищенко, в ходе которой один из мужчин распылил газовый баллончик, а другой дважды ударил оппонента ножом. Пострадавшего госпитализировали на реанимобиле.

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Жителя Челябинска, который ударил ножом в ходе драки другого челябинца в парке имени Тищенко, задержали сотрудники Росгвардии. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы управления Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов. «Сигнал „Тревога“ в парк Тищенко поступил от сотрудников полиции. В драке участвовали два жителя Челябинска, оба ранее судимы. Мужчина, который ударил ножом другого, 1983 года рождения, задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии и передан правоохранительным органам», — уточнил URA.RU Габбазов. В пресс-службе ведомства добавили, что пострадавший 1978 года рождения был передан медикам скорой помощи. Его госпитализировали. Ранее URA.RU сообщало о драке в парке Тищенко, в ходе которой один из мужчин распылил газовый баллончик, а другой дважды ударил оппонента ножом. Пострадавшего госпитализировали на реанимобиле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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