Челябинца, ударившего ножом мужчину в челябинском парке, задержала Росгвардия

Жителя Челябинска, который ударил ножом в ходе драки другого челябинца в парке имени Тищенко, задержали сотрудники Росгвардии. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы управления Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.
«Сигнал „Тревога“ в парк Тищенко поступил от сотрудников полиции. В драке участвовали два жителя Челябинска, оба ранее судимы. Мужчина, который ударил ножом другого, 1983 года рождения, задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии и передан правоохранительным органам», — уточнил URA.RU Габбазов.
В пресс-службе ведомства добавили, что пострадавший 1978 года рождения был передан медикам скорой помощи. Его госпитализировали.
Ранее URA.RU сообщало о драке в парке Тищенко, в ходе которой один из мужчин распылил газовый баллончик, а другой дважды ударил оппонента ножом. Пострадавшего госпитализировали на реанимобиле.
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