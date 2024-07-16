Суд отказал уволенному пилоту «Уральских авиалиний» в восстановлении на работе

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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, ред вингс, кабина самолета, кабина пилота, авиакомпания red wings, фуражка пилота
Пилот лишился работы из-за игнорирования требований безопасности во время полета Фото:

В Екатеринбурге суд отказал уволенному год назад второму пилоту «Уральских авиалиний» Алексею в восстановлении на работе. В инстанции мужчина просил признать взыскания и увольнение незаконными, а также выплатить компенсацию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе облсуда.

«В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Алексей — злостный нарушитель трудовой дисциплины. В августе прошлого года пилот получил выговор за нарушение правил ношение форменной одежды и правил корпоративного поведения. На летном поле летчика заметили в экстравагантном ношении светоотражающего жилета — предмет одежды был намотан на голове и лице. Алексей пояснил, что таким образом защищал чувствительные к солнцу кожу», — следует из сообщения. Еще один выговор он получил за просроченные отчеты о полетах.

Поводом для увольнения стали грубые нарушения на рейсе, которые могли подвергнуть опасности пассажиров и экипаж. Алексей не пристегивался, не следил за отклонениями, закрывал окна кабины картоном, клал телефон на козырек кабины и запрашивал разрешение освободить ВПП по непригодной, закрытой дорожке.

Суд рассмотрел дело и в удовлетворении требований отказал. «Алексей обжаловал решение в Свердловском областном суде. Судебная коллегия по гражданским делам в удовлетворении жалобы отказала», — следует из сообщения.

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В Екатеринбурге суд отказал уволенному год назад второму пилоту «Уральских авиалиний» Алексею в восстановлении на работе. В инстанции мужчина просил признать взыскания и увольнение незаконными, а также выплатить компенсацию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе облсуда. «В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Алексей — злостный нарушитель трудовой дисциплины. В августе прошлого года пилот получил выговор за нарушение правил ношение форменной одежды и правил корпоративного поведения. На летном поле летчика заметили в экстравагантном ношении светоотражающего жилета — предмет одежды был намотан на голове и лице. Алексей пояснил, что таким образом защищал чувствительные к солнцу кожу», — следует из сообщения. Еще один выговор он получил за просроченные отчеты о полетах. Поводом для увольнения стали грубые нарушения на рейсе, которые могли подвергнуть опасности пассажиров и экипаж. Алексей не пристегивался, не следил за отклонениями, закрывал окна кабины картоном, клал телефон на козырек кабины и запрашивал разрешение освободить ВПП по непригодной, закрытой дорожке. Суд рассмотрел дело и в удовлетворении требований отказал. «Алексей обжаловал решение в Свердловском областном суде. Судебная коллегия по гражданским делам в удовлетворении жалобы отказала», — следует из сообщения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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