Суд отказал уволенному пилоту «Уральских авиалиний» в восстановлении на работе

16 июля 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Пилот лишился работы из-за игнорирования требований безопасности во время полета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге суд отказал уволенному год назад второму пилоту «Уральских авиалиний» Алексею в восстановлении на работе. В инстанции мужчина просил признать взыскания и увольнение незаконными, а также выплатить компенсацию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе облсуда. «В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Алексей — злостный нарушитель трудовой дисциплины. В августе прошлого года пилот получил выговор за нарушение правил ношение форменной одежды и правил корпоративного поведения. На летном поле летчика заметили в экстравагантном ношении светоотражающего жилета — предмет одежды был намотан на голове и лице. Алексей пояснил, что таким образом защищал чувствительные к солнцу кожу», — следует из сообщения. Еще один выговор он получил за просроченные отчеты о полетах. Поводом для увольнения стали грубые нарушения на рейсе, которые могли подвергнуть опасности пассажиров и экипаж. Алексей не пристегивался, не следил за отклонениями, закрывал окна кабины картоном, клал телефон на козырек кабины и запрашивал разрешение освободить ВПП по непригодной, закрытой дорожке. Суд рассмотрел дело и в удовлетворении требований отказал. «Алексей обжаловал решение в Свердловском областном суде. Судебная коллегия по гражданским делам в удовлетворении жалобы отказала», — следует из сообщения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге суд отказал уволенному год назад второму пилоту «Уральских авиалиний» Алексею в восстановлении на работе. В инстанции мужчина просил признать взыскания и увольнение незаконными, а также выплатить компенсацию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе облсуда. «В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Алексей — злостный нарушитель трудовой дисциплины. В августе прошлого года пилот получил выговор за нарушение правил ношение форменной одежды и правил корпоративного поведения. На летном поле летчика заметили в экстравагантном ношении светоотражающего жилета — предмет одежды был намотан на голове и лице. Алексей пояснил, что таким образом защищал чувствительные к солнцу кожу», — следует из сообщения. Еще один выговор он получил за просроченные отчеты о полетах. Поводом для увольнения стали грубые нарушения на рейсе, которые могли подвергнуть опасности пассажиров и экипаж. Алексей не пристегивался, не следил за отклонениями, закрывал окна кабины картоном, клал телефон на козырек кабины и запрашивал разрешение освободить ВПП по непригодной, закрытой дорожке. Суд рассмотрел дело и в удовлетворении требований отказал. «Алексей обжаловал решение в Свердловском областном суде. Судебная коллегия по гражданским делам в удовлетворении жалобы отказала», — следует из сообщения.