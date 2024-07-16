Бастрыкин вновь потребовал доклад о расселении челябинцев из аварийного дома

16 июля 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин держит ситуацию с домом на улице Доватора на контроле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин вновь потребовал от руководства челябинского следкома доложить о ходе расследования дела, связанного с нарушениями при расселении жителей из аварийного дома. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Бастрыкин вновь затребовал у и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константина Правосудова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. Проблемой жителей дома по улице Доватора Бастрыкин заинтересовался еще в феврале. Тогда жители рассказали, что дом был признан аварийным еще в 2021 году. При этом до сих пор нового жилья им не предоставили, и они вынуждены жить в опасных условиях. По данному факту в региональном СКР расследуется дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК РФ Александр Бастрыкин вновь потребовал от руководства челябинского следкома доложить о ходе расследования дела, связанного с нарушениями при расселении жителей из аварийного дома. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Бастрыкин вновь затребовал у и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константина Правосудова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. Проблемой жителей дома по улице Доватора Бастрыкин заинтересовался еще в феврале. Тогда жители рассказали, что дом был признан аварийным еще в 2021 году. При этом до сих пор нового жилья им не предоставили, и они вынуждены жить в опасных условиях. По данному факту в региональном СКР расследуется дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).