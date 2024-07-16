Бастрыкин вновь потребовал доклад о расселении челябинцев из аварийного дома

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин держит ситуацию с домом на улице Доватора на контроле Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин вновь потребовал от руководства челябинского следкома доложить о ходе расследования дела, связанного с нарушениями при расселении жителей из аварийного дома. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«Бастрыкин вновь затребовал у и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константина Правосудова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Проблемой жителей дома по улице Доватора Бастрыкин заинтересовался еще в феврале. Тогда жители рассказали, что дом был признан аварийным еще в 2021 году. При этом до сих пор нового жилья им не предоставили, и они вынуждены жить в опасных условиях. По данному факту в региональном СКР расследуется дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин вновь потребовал от руководства челябинского следкома доложить о ходе расследования дела, связанного с нарушениями при расселении жителей из аварийного дома. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Бастрыкин вновь затребовал у и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константина Правосудова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. Проблемой жителей дома по улице Доватора Бастрыкин заинтересовался еще в феврале. Тогда жители рассказали, что дом был признан аварийным еще в 2021 году. При этом до сих пор нового жилья им не предоставили, и они вынуждены жить в опасных условиях. По данному факту в региональном СКР расследуется дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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