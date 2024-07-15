15 июля 2024

Мэрия Нижневартовска ввела новые ограничения для электросамокатов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске ввели новые ограничения для электросамокатов
В Нижневартовске ввели новые ограничения для электросамокатов Фото:

Власти Нижневартовска запретили кататься на кикшеринговых самокатах в определенных зонах города. В число мест, например, вошли территории мемориалов и религиозные локации. Такое соглашение мэрия заключила с сервисом по аренде самокатов.

«Определены зоны, где катание на электросамокатах запрещено. Это территории городских мемориалов, религиозных, медицинских и образовательных организаций, а также места проведения массовых мероприятий, организованных администрацией города. При въезде на такие территории электросамокат будет автоматически блокироваться», — говорится на сайте мэрии.

Кроме того, администрация города достигла соглашения с оператором кикшеринга о правилах парковки самокатов. Теперь припаркованные транспортные средства не должны мешать окружающим и препятствовать движению пешеходов.

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Власти Нижневартовска запретили кататься на кикшеринговых самокатах в определенных зонах города. В число мест, например, вошли территории мемориалов и религиозные локации. Такое соглашение мэрия заключила с сервисом по аренде самокатов. «Определены зоны, где катание на электросамокатах запрещено. Это территории городских мемориалов, религиозных, медицинских и образовательных организаций, а также места проведения массовых мероприятий, организованных администрацией города. При въезде на такие территории электросамокат будет автоматически блокироваться», — говорится на сайте мэрии. Кроме того, администрация города достигла соглашения с оператором кикшеринга о правилах парковки самокатов. Теперь припаркованные транспортные средства не должны мешать окружающим и препятствовать движению пешеходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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