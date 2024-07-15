Мэрия Нижневартовска ввела новые ограничения для электросамокатов

Власти Нижневартовска запретили кататься на кикшеринговых самокатах в определенных зонах города. В число мест, например, вошли территории мемориалов и религиозные локации. Такое соглашение мэрия заключила с сервисом по аренде самокатов.
«Определены зоны, где катание на электросамокатах запрещено. Это территории городских мемориалов, религиозных, медицинских и образовательных организаций, а также места проведения массовых мероприятий, организованных администрацией города. При въезде на такие территории электросамокат будет автоматически блокироваться», — говорится на сайте мэрии.
Кроме того, администрация города достигла соглашения с оператором кикшеринга о правилах парковки самокатов. Теперь припаркованные транспортные средства не должны мешать окружающим и препятствовать движению пешеходов.
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