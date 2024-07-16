В России продолжаются отключения электричества в регионах

Глава администрации Пятигорска сообщил об отключении электроэнергии в городе
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В Пятигорске отключат электроэнергию
В Пятигорске отключат электроэнергию Фото:

В Пятигорске (Ставропольский край) и четырех поселках в его округе ввели график временного отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Ворошилов.

«16 июля <...> введен график временного отключения электроэнергии», — опубликовал Ворошилов в своем telegram-канале сообщение Пятигорскэнерго. Там добавили, что в связи с этим будут обесточены потребители Пятигорска, а также сел Горячеводский, Свободы, Винсады и Энергетик. При этом ограничения продлятся до четырех часов. 

Ранее сообщалось, что несколько миллионов человек, проживающих на Юге России, остались без электричества. Причиной стал сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, питающей весь Южный федеральный округ.

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В Пятигорске (Ставропольский край) и четырех поселках в его округе ввели график временного отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Ворошилов. «16 июля <...> введен график временного отключения электроэнергии», — опубликовал Ворошилов в своем telegram-канале сообщение Пятигорскэнерго. Там добавили, что в связи с этим будут обесточены потребители Пятигорска, а также сел Горячеводский, Свободы, Винсады и Энергетик. При этом ограничения продлятся до четырех часов.  Ранее сообщалось, что несколько миллионов человек, проживающих на Юге России, остались без электричества. Причиной стал сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, питающей весь Южный федеральный округ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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