«Росатом» назвал причину отключения энергоблока на Ростовской АЭС

«Росатом»: отключение энергоблока на Ростовской АЭС произошло из-за неполадок
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Белоярская атомная электростанция им. И.В. Курчатова. Свердловская область, баэс, энергоблок4, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция
На Ростовской АЭС отключен энергоблок из-за неполадок на турбогенераторе Фото:

Отключение энергоблока на Ростовской АЭС произошло автоматически из-за неполадок на турбогенераторе. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом».

«Энергоблок отключен действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе», — рассказали в пресс-службе агентству РИА Новости. Там добавили, что в настоящее время выясняются причины инцидента, при этом радиационный фон не превышает норму.

Ранее в Минэрго РФ сообщали, что ограничения энергопотребления на ввели в энергосистеме юга РФ. Это произошло из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.

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Отключение энергоблока на Ростовской АЭС произошло автоматически из-за неполадок на турбогенераторе. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом». «Энергоблок отключен действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе», — рассказали в пресс-службе агентству РИА Новости. Там добавили, что в настоящее время выясняются причины инцидента, при этом радиационный фон не превышает норму. Ранее в Минэрго РФ сообщали, что ограничения энергопотребления на ввели в энергосистеме юга РФ. Это произошло из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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