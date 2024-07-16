«Росатом» назвал причину отключения энергоблока на Ростовской АЭС

«Росатом»: отключение энергоблока на Ростовской АЭС произошло из-за неполадок

16 июля 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

На Ростовской АЭС отключен энергоблок из-за неполадок на турбогенераторе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отключение энергоблока на Ростовской АЭС произошло автоматически из-за неполадок на турбогенераторе. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом». «Энергоблок отключен действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе», — рассказали в пресс-службе агентству РИА Новости. Там добавили, что в настоящее время выясняются причины инцидента, при этом радиационный фон не превышает норму. Ранее в Минэрго РФ сообщали, что ограничения энергопотребления на ввели в энергосистеме юга РФ. Это произошло из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отключение энергоблока на Ростовской АЭС произошло автоматически из-за неполадок на турбогенераторе. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом». «Энергоблок отключен действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе», — рассказали в пресс-службе агентству РИА Новости. Там добавили, что в настоящее время выясняются причины инцидента, при этом радиационный фон не превышает норму. Ранее в Минэрго РФ сообщали, что ограничения энергопотребления на ввели в энергосистеме юга РФ. Это произошло из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.