«Росатом» назвал причину отключения энергоблока на Ростовской АЭС

На Ростовской АЭС отключен энергоблок из-за неполадок на турбогенераторе
Отключение энергоблока на Ростовской АЭС произошло автоматически из-за неполадок на турбогенераторе. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом».
«Энергоблок отключен действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе», — рассказали в пресс-службе агентству РИА Новости. Там добавили, что в настоящее время выясняются причины инцидента, при этом радиационный фон не превышает норму.
Ранее в Минэрго РФ сообщали, что ограничения энергопотребления на ввели в энергосистеме юга РФ. Это произошло из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.
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