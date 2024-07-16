16 июля 2024

Медведев допустил, что через 10 лет Украины не будет существовать

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Медведев полагает, что обещания о вступлении в НАТО служат инструментом пропаганды
Медведев полагает, что обещания о вступлении в НАТО служат инструментом пропаганды Фото:

Украина рискует прекратить свое существование к 2034 году, когда страну будут готовы принять в НАТО. Об этом рассказал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Недаром совсем недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг открыто сказал, что считает хорошим сценарием вступление Украины в альянс... В 2034-м. То есть никогда», — заявил Медведев в интервью aif.ru.

Медведев подчеркивал ранее, что обещания о вступлении Украины в НАТО никогда не имели реального значения. Они, по его словам, служили лишь инструментом для воздействия на общественное мнение на Украине.

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Украина рискует прекратить свое существование к 2034 году, когда страну будут готовы принять в НАТО. Об этом рассказал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Недаром совсем недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг открыто сказал, что считает хорошим сценарием вступление Украины в альянс... В 2034-м. То есть никогда», — заявил Медведев в интервью aif.ru. Медведев подчеркивал ранее, что обещания о вступлении Украины в НАТО никогда не имели реального значения. Они, по его словам, служили лишь инструментом для воздействия на общественное мнение на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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