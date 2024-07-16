Медведев полагает, что обещания о вступлении в НАТО служат инструментом пропаганды
Украина рискует прекратить свое существование к 2034 году, когда страну будут готовы принять в НАТО. Об этом рассказал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Недаром совсем недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг открыто сказал, что считает хорошим сценарием вступление Украины в альянс... В 2034-м. То есть никогда», — заявил Медведев в интервью aif.ru.
Медведев подчеркивал ранее, что обещания о вступлении Украины в НАТО никогда не имели реального значения. Они, по его словам, служили лишь инструментом для воздействия на общественное мнение на Украине.
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