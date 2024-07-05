Медведев назвал Столтенберга «молодцом» за заявление об Украине

05 июля 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Медведев считает, что руководители НАТО к 2034 году будут на пенсии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал генсека НАТО Йенса Столтенберга «молодцом» и честным человеком. Так зампред сыронизировал в ответ на заявление главы североатлантического блока о том, что Украина станет союзником НАТО в ближайшие 10 лет. «Столтенберг надеется на членство Украины в НАТО к 2034 году. Вот, право слово, молодец! Это ответ честного человека», — написал Медведев в своем telegram-канале. Следующим абзацем зампред Совбеза дал понять, что лишь иронизирует. «К 2034 году ни одного из нынешних руководителей стран НАТО не останется на своих местах», — резюмировал он. Кроме того, Медведев считает, что часть руководителей НАТО к 2034 году будет на пенсии. Ранее Столтенберг заявил, что Украина станет союзником НАТО к 2034 году. В том же заявлении генсек призвал увеличить военную помощь Киеву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал генсека НАТО Йенса Столтенберга «молодцом» и честным человеком. Так зампред сыронизировал в ответ на заявление главы североатлантического блока о том, что Украина станет союзником НАТО в ближайшие 10 лет. «Столтенберг надеется на членство Украины в НАТО к 2034 году. Вот, право слово, молодец! Это ответ честного человека», — написал Медведев в своем telegram-канале. Следующим абзацем зампред Совбеза дал понять, что лишь иронизирует. «К 2034 году ни одного из нынешних руководителей стран НАТО не останется на своих местах», — резюмировал он. Кроме того, Медведев считает, что часть руководителей НАТО к 2034 году будет на пенсии. Ранее Столтенберг заявил, что Украина станет союзником НАТО к 2034 году. В том же заявлении генсек призвал увеличить военную помощь Киеву.