Медведев назвал Столтенберга «молодцом» за заявление об Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал генсека НАТО Йенса Столтенберга «молодцом» и честным человеком. Так зампред сыронизировал в ответ на заявление главы североатлантического блока о том, что Украина станет союзником НАТО в ближайшие 10 лет.
«Столтенберг надеется на членство Украины в НАТО к 2034 году. Вот, право слово, молодец! Это ответ честного человека», — написал Медведев в своем telegram-канале. Следующим абзацем зампред Совбеза дал понять, что лишь иронизирует. «К 2034 году ни одного из нынешних руководителей стран НАТО не останется на своих местах», — резюмировал он. Кроме того, Медведев считает, что часть руководителей НАТО к 2034 году будет на пенсии.
Ранее Столтенберг заявил, что Украина станет союзником НАТО к 2034 году. В том же заявлении генсек призвал увеличить военную помощь Киеву.
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