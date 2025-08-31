В Одесской области сообщили о повреждениях энергообъектов

В Одесской области повреждены четыре энергообъекта
В результате повреждений часть потребителей осталась без света
В результате повреждений часть потребителей осталась без света Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Четыре энергетических объекта получили повреждения в Одесской области в ночь на 31 августа, сообщает энергокомпания «ДТЭК». Инцидент произошел во время воздушной тревоги.

«Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, сразу начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы», — говорится в telegram-канале компании. В результате часть потребителей осталась без света, а энергетикам пришлось приостановить все работы до получения разрешения от военных и спасателей.

В ночь на 31 августа Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Одессе и Одесской области. Целями ударов стали военно-морские объекты.

