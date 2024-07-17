Челябинцы боятся излучения от вышки связи, которая появилась в центре города. Фото, видео

18 июля 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Компания сотовой связи сравнила мощность излучения СВЧ-печи со своей вышкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска в сквере между улицами Братьев Кашириных и Калинина установили вышку сотовой связи, вызвав беспокойство у местных жителей. Горожане опасаются излучения и небезопасности пребывания в общественном месте, особенно рядом с игровой площадкой и школой, где ходят дети. «Нет никакой информации о том, кто установил, нет ограждения, рядом детская площадка, полметра до дорожки пешеходной, 20 метров до школьного стадиона. Просто такие ветры были недавно, опасно в общественном месте очень стало, никакого ограждения, начнут лазить, тут же школа рядом, а это излучение» — сообщает «74.ру» со ссылкой на обращение челябинки, которое пришло в редакцию. Как сообщает сайт «74.ру», глава Калининского района Владимир Шамне не знает, чья это вышка и законна ли она. Однако вышка была поставлена оператором Tele2 в связи с жалобами абонентов на плохую связь. «Вся проектная документация по строительству базовой станции выполнена в соответствии с законодательством и нормативными актами. По данному адресу объект связи еще не введен в эксплуатацию, а все оборудование Tele2 работает в пределах допустимой мощности. Уровень электромагнитного поля базовых станций не превышает допустимых значений действующих в России правил. Для сравнения: мощность излучения СВЧ-печи в зависимости от модели в два или в три раза больше» — передает комментарий компании издание «74.ру». Компания Tele2 также сообщила, что базовые станции безопасны в чертах города. А показатели электромагнитного излучения контролирует Роспотребнадзор. Вышку сотовой связи поставили почти на детской площадке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рядом с вышкой также находится школа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Челябинска в сквере между улицами Братьев Кашириных и Калинина установили вышку сотовой связи, вызвав беспокойство у местных жителей. Горожане опасаются излучения и небезопасности пребывания в общественном месте, особенно рядом с игровой площадкой и школой, где ходят дети. «Нет никакой информации о том, кто установил, нет ограждения, рядом детская площадка, полметра до дорожки пешеходной, 20 метров до школьного стадиона. Просто такие ветры были недавно, опасно в общественном месте очень стало, никакого ограждения, начнут лазить, тут же школа рядом, а это излучение» — сообщает «74.ру» со ссылкой на обращение челябинки, которое пришло в редакцию. Как сообщает сайт «74.ру», глава Калининского района Владимир Шамне не знает, чья это вышка и законна ли она. Однако вышка была поставлена оператором Tele2 в связи с жалобами абонентов на плохую связь. «Вся проектная документация по строительству базовой станции выполнена в соответствии с законодательством и нормативными актами. По данному адресу объект связи еще не введен в эксплуатацию, а все оборудование Tele2 работает в пределах допустимой мощности. Уровень электромагнитного поля базовых станций не превышает допустимых значений действующих в России правил. Для сравнения: мощность излучения СВЧ-печи в зависимости от модели в два или в три раза больше» — передает комментарий компании издание «74.ру». Компания Tele2 также сообщила, что базовые станции безопасны в чертах города. А показатели электромагнитного излучения контролирует Роспотребнадзор.