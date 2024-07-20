Эвелина Бледанс рассказала о домогательствах известного режиссера

Эвелина Бледанс поделилась трудностями в начале карьеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Актриса Эвелина Бледанс рассказала о случае домогательства со стороны влиятельного режиссера в начале своей карьеры. Об этом она поделилась в интервью, отметив, что отказалась от непристойного предложения, но долго думала о последствиях.

По словам Бледанс, режиссер попросил ее похудеть и изменить форму носа с помощью пластической хирургии, чтобы получить роль, а когда она сбросила вес и пришла к нему, потребовал показать фигуру и удивить его. «Я не смогла его удивить. Я в замешательстве и в стыде убежала. Я бежала по лестнице и думала: „Может, надо было сделать то, что он сказал, я бы получила главную роль, в 17 лет была бы уже суперзвездой, меня бы все снимали в кино“», — поделилась Бледанс в интервью ru-tube каналу «Злые языки».

Бледанс отказалась рассказывать о личности режиссера, подчеркнув, что он очень серьезный человек и нет необходимости называть его фамилию. Артистка убеждена, что важнее всего — это говорить о подобных случаях и делиться опытом, чтобы девушки, столкнувшиеся с похожими ситуациями, могли принять верное для себя решение.

В Екатеринбурге начались съемки второго сезона популярного сериала «Мама будет против», который был самым популярным шоу на канале СТС в 2023 году. В съемках участвует Бледанс вместе с участниками шоу «Уральские пельмени».