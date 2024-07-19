19 июля 2024

В Свердловской области прокуратура и МЧС провели рейды на водоемах

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверки продолжаются по всей области (архивное фото)
Проверки продолжаются по всей области (архивное фото) Фото:

На водоемах в Свердловской области проводят рейды по предупреждению несчастных случаев. Мероприятия проводят сотрудники Уральской транспортной прокуратуры и областного МЧС. Об этом рассказали в telegram-канале одного из ведомств.

«В регионе продолжаются профилактические мероприятия по предупреждению несчастных случаев на воде. В разгар купального сезона работа в этом направлении усилена. Очередной рейд с участием сотрудников... МЧС России по Свердловской области состоялся 20 июля», — говорится в сообщении telegram-канала «МЧС (Красноуфимск, Нижние Серги, Бисерть, Михайловск, Ачит, Арти)».

В рамках проверки сотрудники ведомств посетили пляжи на обоих берегах реки Серга и провели разъяснительную работу с отдыхающими. Помимо этого представители МЧС и транспортной прокуратуры совершили рейд на реке Исеть. 

Прокуратура проверяла, исполняются ли законы о безопасности плавания. В ходе вылазки был пойман мужчина на гидроцикле без регистрации. Ему выписали штраф и увезли судно на специальную стоянку. В ведомствах уточнили, что проверки продолжаются по всей Свердловской области.

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На водоемах в Свердловской области проводят рейды по предупреждению несчастных случаев. Мероприятия проводят сотрудники Уральской транспортной прокуратуры и областного МЧС. Об этом рассказали в telegram-канале одного из ведомств. «В регионе продолжаются профилактические мероприятия по предупреждению несчастных случаев на воде. В разгар купального сезона работа в этом направлении усилена. Очередной рейд с участием сотрудников... МЧС России по Свердловской области состоялся 20 июля», — говорится в сообщении telegram-канала «МЧС (Красноуфимск, Нижние Серги, Бисерть, Михайловск, Ачит, Арти)». В рамках проверки сотрудники ведомств посетили пляжи на обоих берегах реки Серга и провели разъяснительную работу с отдыхающими. Помимо этого представители МЧС и транспортной прокуратуры совершили рейд на реке Исеть.  Прокуратура проверяла, исполняются ли законы о безопасности плавания. В ходе вылазки был пойман мужчина на гидроцикле без регистрации. Ему выписали штраф и увезли судно на специальную стоянку. В ведомствах уточнили, что проверки продолжаются по всей Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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