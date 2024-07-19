В Свердловской области прокуратура и МЧС провели рейды на водоемах

На водоемах в Свердловской области проводят рейды по предупреждению несчастных случаев. Мероприятия проводят сотрудники Уральской транспортной прокуратуры и областного МЧС. Об этом рассказали в telegram-канале одного из ведомств.
«В регионе продолжаются профилактические мероприятия по предупреждению несчастных случаев на воде. В разгар купального сезона работа в этом направлении усилена. Очередной рейд с участием сотрудников... МЧС России по Свердловской области состоялся 20 июля», — говорится в сообщении telegram-канала «МЧС (Красноуфимск, Нижние Серги, Бисерть, Михайловск, Ачит, Арти)».
В рамках проверки сотрудники ведомств посетили пляжи на обоих берегах реки Серга и провели разъяснительную работу с отдыхающими. Помимо этого представители МЧС и транспортной прокуратуры совершили рейд на реке Исеть.
Прокуратура проверяла, исполняются ли законы о безопасности плавания. В ходе вылазки был пойман мужчина на гидроцикле без регистрации. Ему выписали штраф и увезли судно на специальную стоянку. В ведомствах уточнили, что проверки продолжаются по всей Свердловской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!