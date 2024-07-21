21 июля 2024

Кальянный рэпер Navai приехал в Екатеринбург за рулем Rolls-Royce

© Служба новостей «URA.RU»
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Видео за рулем Navai опубликовал в своих соцсетях (архивное фото)
Видео за рулем Navai опубликовал в своих соцсетях (архивное фото) Фото:

Известный исполнитель в поджанре кальянного рэпа Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) приехал в Екатеринбург за рулем Rolls-Royce. Об этом он сообщил в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Прекрасный Екатеринбург — мы уже на месте. Сегодня гуляем», — сказал исполнитель по приезде.

Он отметил, что его встретил учредитель компании «СТК» и президент федерации Тайского бокса в Свердловской области Александр Черных. Насколько известно URA.RU у Navai нет запланированных концертов в Екатеринбурге. Его ближайшие выступления пройдут в дуэте с HammAli на площадках Санкт-Петербурга и Москвы.

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Известный исполнитель в поджанре кальянного рэпа Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) приехал в Екатеринбург за рулем Rolls-Royce. Об этом он сообщил в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). «Прекрасный Екатеринбург — мы уже на месте. Сегодня гуляем», — сказал исполнитель по приезде. Он отметил, что его встретил учредитель компании «СТК» и президент федерации Тайского бокса в Свердловской области Александр Черных. Насколько известно URA.RU у Navai нет запланированных концертов в Екатеринбурге. Его ближайшие выступления пройдут в дуэте с HammAli на площадках Санкт-Петербурга и Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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