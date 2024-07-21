Кальянный рэпер Navai приехал в Екатеринбург за рулем Rolls-Royce

Известный исполнитель в поджанре кальянного рэпа Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) приехал в Екатеринбург за рулем Rolls-Royce. Об этом он сообщил в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«Прекрасный Екатеринбург — мы уже на месте. Сегодня гуляем», — сказал исполнитель по приезде.
Он отметил, что его встретил учредитель компании «СТК» и президент федерации Тайского бокса в Свердловской области Александр Черных. Насколько известно URA.RU у Navai нет запланированных концертов в Екатеринбурге. Его ближайшие выступления пройдут в дуэте с HammAli на площадках Санкт-Петербурга и Москвы.
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