21 июля 2024

Названы самые высокооплачиваемые металлургические вакансии в Челябинске. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалистам предлагают зарплату в размере от 62 до 110 тысяч рублей в месяц
Специалистам предлагают зарплату в размере от 62 до 110 тысяч рублей в месяц Фото:

В Челябинске рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в металлургии возглавили токарь, сварщик и крановщик. Специалистам предлагают зарплату в размере от 62 до 110 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В первой половине 2024 года специалистам в металлургической промышленности в Челябинске на должности токаря предлагают зарплату в размере 109 тысяч 400 рублей, крановщика — 78 тысяч рублей, сварщику готовы платить 73 тысячи рублей в месяц. Также в топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в металлургии в Челябинске вошли инженер с зарплатой 70 тысяч 400 рублей и технолог с предлагаемым заработком в районе 61 тысячи 140 рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как объяснил ситуацию директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы, для привлечения кадров в металлургическую промышленность многие работодатели инвестируют в программы профессионального обучения и повышения квалификации для сотрудников. В первом полугодии 2024 года при сравнении с аналогичным периодом в прошлом году число вакансий с упоминанием этих возможностей выросло более чем в 2 раза для сварщиков и более чем в 3 раза — для слесарей.

Дополнительным стимулом для привлечения и удержания кадров могут стать социальные льготы и бонусные программы. За последний год число вакансий с упоминанием соцпакета для сотрудников увеличилось на 58%. При этом специалист подчеркнул, что такая тенденция будет только расти на фоне дефицита специалистов в реальном секторе экономики.

ТОП-5 самых высокооплачиваемых профессий в металлургической промышленности в Челябинске
ТОП-5 самых высокооплачиваемых профессий в металлургической промышленности в Челябинске
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В Челябинске рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в металлургии возглавили токарь, сварщик и крановщик. Специалистам предлагают зарплату в размере от 62 до 110 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В первой половине 2024 года специалистам в металлургической промышленности в Челябинске на должности токаря предлагают зарплату в размере 109 тысяч 400 рублей, крановщика — 78 тысяч рублей, сварщику готовы платить 73 тысячи рублей в месяц. Также в топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в металлургии в Челябинске вошли инженер с зарплатой 70 тысяч 400 рублей и технолог с предлагаемым заработком в районе 61 тысячи 140 рублей», — сообщили в пресс-службе. Как объяснил ситуацию директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы, для привлечения кадров в металлургическую промышленность многие работодатели инвестируют в программы профессионального обучения и повышения квалификации для сотрудников. В первом полугодии 2024 года при сравнении с аналогичным периодом в прошлом году число вакансий с упоминанием этих возможностей выросло более чем в 2 раза для сварщиков и более чем в 3 раза — для слесарей. Дополнительным стимулом для привлечения и удержания кадров могут стать социальные льготы и бонусные программы. За последний год число вакансий с упоминанием соцпакета для сотрудников увеличилось на 58%. При этом специалист подчеркнул, что такая тенденция будет только расти на фоне дефицита специалистов в реальном секторе экономики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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