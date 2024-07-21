В Челябинске рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в металлургии возглавили токарь, сварщик и крановщик. Специалистам предлагают зарплату в размере от 62 до 110 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В первой половине 2024 года специалистам в металлургической промышленности в Челябинске на должности токаря предлагают зарплату в размере 109 тысяч 400 рублей, крановщика — 78 тысяч рублей, сварщику готовы платить 73 тысячи рублей в месяц. Также в топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в металлургии в Челябинске вошли инженер с зарплатой 70 тысяч 400 рублей и технолог с предлагаемым заработком в районе 61 тысячи 140 рублей», — сообщили в пресс-службе.
Как объяснил ситуацию директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы, для привлечения кадров в металлургическую промышленность многие работодатели инвестируют в программы профессионального обучения и повышения квалификации для сотрудников. В первом полугодии 2024 года при сравнении с аналогичным периодом в прошлом году число вакансий с упоминанием этих возможностей выросло более чем в 2 раза для сварщиков и более чем в 3 раза — для слесарей.
Дополнительным стимулом для привлечения и удержания кадров могут стать социальные льготы и бонусные программы. За последний год число вакансий с упоминанием соцпакета для сотрудников увеличилось на 58%. При этом специалист подчеркнул, что такая тенденция будет только расти на фоне дефицита специалистов в реальном секторе экономики.
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