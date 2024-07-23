Свердловчанка, душившая сына из мести мужу, издевалась и над дочкой

23 июля 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Матери, издевавшейся над детьми, всего 22 года (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область) Дарья Р., которая на видео душила маленького сына из мести мужу, могла издеваться и над вторым ребенком — дочкой. Якобы ее она избивала, сообщил источник URA.RU. «Слухи ходили, что [Дарья] и над дочерью издевалась, только менее критично, чем над мальчиком. Она могла ударить ее, толкнуть. Кроме того, знаю, что девочку могла своей бабушке отдать, чтобы не заниматься воспитанием. Но отец забирал ребенка и, видимо, обратно отдавал [Дарье]», — рассказал собеседник агентства. Большой резонанс в общественности появился из-за видео, которое опубликовано в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский». На кадрах видно, как молодая мать сжимает горло своему маленькому сыну. Оказалось, что видео сделано из мести супругу, который, предположительно, ушел из семьи после конфликта. Горе-мать таким образом пыталась вернуть мужа обратно. Позже выяснилось, что видео было сделано год назад. А против матери возбудили уголовное дело по трем статья Уголовного кодекса РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область) Дарья Р., которая на видео душила маленького сына из мести мужу, могла издеваться и над вторым ребенком — дочкой. Якобы ее она избивала, сообщил источник URA.RU. «Слухи ходили, что [Дарья] и над дочерью издевалась, только менее критично, чем над мальчиком. Она могла ударить ее, толкнуть. Кроме того, знаю, что девочку могла своей бабушке отдать, чтобы не заниматься воспитанием. Но отец забирал ребенка и, видимо, обратно отдавал [Дарье]», — рассказал собеседник агентства. Большой резонанс в общественности появился из-за видео, которое опубликовано в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский». На кадрах видно, как молодая мать сжимает горло своему маленькому сыну. Оказалось, что видео сделано из мести супругу, который, предположительно, ушел из семьи после конфликта. Горе-мать таким образом пыталась вернуть мужа обратно. Позже выяснилось, что видео было сделано год назад. А против матери возбудили уголовное дело по трем статья Уголовного кодекса РФ.