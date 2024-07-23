Профессор УрФУ лишилась денег во время поездки в Китай

24 июля 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Женщина прошла по ссылке и лишилась 700 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Преподаватель Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, профессор одной из кафедр, стала жертвой мошенников, будучи в Китае. Аферисты обманули женщину на 700 тысяч рублей, рассказал URA.RU источник. «Профессор была за границей, когда ей позвонила девушка, представилась сотрудницей компании МТС, сообщила, что заканчивается договор на пользование абонентским номером, и попросила сообщить данные банковской карты. Педагог хотела прекратить разговор и отключить сотовый, но не смогла. Тогда незнакомка заявила, что отключить телефон можно будет лишь после того, когда пройдешь по ссылке. Она прислала ссылку в мессенджере, и профессор по ней прошла», — рассказал собеседник агентства. После этого мобильник перестал реагировать на действия хозяйки, екатеринбурженка не придала этому значения и купила новый. Лишь вернувшись в Россию, она обнаружила, что с ее карты неизвестные 14 раз сняли деньги на общую сумму 700 тысяч рублей. Они были переведены на некий счет в «Озон банке». Сейчас по данному факту полицией проводится проверка. Ранее другая профессор УрФУ стала жертвой мошенников, которые обманули ее на 15 миллионов. Чтобы вернуть деньги, аферисты потребовали от доктора наук явиться на избирательный участок и облить бюллетени зеленкой. Педагог пришла, но была задержана полицией и даже отбыла под арестом 15 суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Преподаватель Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, профессор одной из кафедр, стала жертвой мошенников, будучи в Китае. Аферисты обманули женщину на 700 тысяч рублей, рассказал URA.RU источник. «Профессор была за границей, когда ей позвонила девушка, представилась сотрудницей компании МТС, сообщила, что заканчивается договор на пользование абонентским номером, и попросила сообщить данные банковской карты. Педагог хотела прекратить разговор и отключить сотовый, но не смогла. Тогда незнакомка заявила, что отключить телефон можно будет лишь после того, когда пройдешь по ссылке. Она прислала ссылку в мессенджере, и профессор по ней прошла», — рассказал собеседник агентства. После этого мобильник перестал реагировать на действия хозяйки, екатеринбурженка не придала этому значения и купила новый. Лишь вернувшись в Россию, она обнаружила, что с ее карты неизвестные 14 раз сняли деньги на общую сумму 700 тысяч рублей. Они были переведены на некий счет в «Озон банке». Сейчас по данному факту полицией проводится проверка. Ранее другая профессор УрФУ стала жертвой мошенников, которые обманули ее на 15 миллионов. Чтобы вернуть деньги, аферисты потребовали от доктора наук явиться на избирательный участок и облить бюллетени зеленкой. Педагог пришла, но была задержана полицией и даже отбыла под арестом 15 суток.