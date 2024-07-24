24 июля 2024

За ночь в Челябинской области выпало 70% месячной нормы осадков

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Челябинск, дождь
Ливни постепенно распространяются с юга на север области Фото:

За ночь с 24 на 25 июля на некоторых территориях Челябинской области выпало до 70% месячной нормы осадков. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В прошедшую ночь на юге прошли дожди, на крайнем юге до сильных. Максимум осадков за ночь выпало на метеостанциях Бреды и Кизильское 31 (50% от месячной нормы) и 34 мм (70% от месячной нормы) соответственно», — отметили метеорологи.

Синоптики добавили, что ливни в регионе продолжаются. Ранее стало известно, что на 25 июля метеорологи прогнозировали сильные осадки с градом и ветром порывами до 25 метров в секунду. По прогнозам, зона осадков распространится на север и постепенно накроет Челябинск.

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За ночь с 24 на 25 июля на некоторых территориях Челябинской области выпало до 70% месячной нормы осадков. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В прошедшую ночь на юге прошли дожди, на крайнем юге до сильных. Максимум осадков за ночь выпало на метеостанциях Бреды и Кизильское 31 (50% от месячной нормы) и 34 мм (70% от месячной нормы) соответственно», — отметили метеорологи. Синоптики добавили, что ливни в регионе продолжаются. Ранее стало известно, что на 25 июля метеорологи прогнозировали сильные осадки с градом и ветром порывами до 25 метров в секунду. По прогнозам, зона осадков распространится на север и постепенно накроет Челябинск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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