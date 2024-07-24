За ночь в Челябинской области выпало 70% месячной нормы осадков

25 июля 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

Ливни постепенно распространяются с юга на север области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За ночь с 24 на 25 июля на некоторых территориях Челябинской области выпало до 70% месячной нормы осадков. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В прошедшую ночь на юге прошли дожди, на крайнем юге до сильных. Максимум осадков за ночь выпало на метеостанциях Бреды и Кизильское 31 (50% от месячной нормы) и 34 мм (70% от месячной нормы) соответственно», — отметили метеорологи. Синоптики добавили, что ливни в регионе продолжаются. Ранее стало известно, что на 25 июля метеорологи прогнозировали сильные осадки с градом и ветром порывами до 25 метров в секунду. По прогнозам, зона осадков распространится на север и постепенно накроет Челябинск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За ночь с 24 на 25 июля на некоторых территориях Челябинской области выпало до 70% месячной нормы осадков. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В прошедшую ночь на юге прошли дожди, на крайнем юге до сильных. Максимум осадков за ночь выпало на метеостанциях Бреды и Кизильское 31 (50% от месячной нормы) и 34 мм (70% от месячной нормы) соответственно», — отметили метеорологи. Синоптики добавили, что ливни в регионе продолжаются. Ранее стало известно, что на 25 июля метеорологи прогнозировали сильные осадки с градом и ветром порывами до 25 метров в секунду. По прогнозам, зона осадков распространится на север и постепенно накроет Челябинск.