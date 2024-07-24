Пилотажная группа «Барсы» из ХМАО выступит на культовом авиашоу

Пилотажная группа «Барсы» из Сургута покажет авиашоу на фестивале в Мочище
© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутская пилотажная группа "Барсы" выступит на авиафестивале в Мочище
Сургутская пилотажная группа "Барсы" выступит на авиафестивале в Мочище Фото:

Женская пилотажная группа «Барсы» из Сургута выступит на авиашоу в Новосибирской области. Знаменитый фестиваль ежегодно проходит на аэродроме «Мочище».

«Наша группа примет участие в ежегодном аэрофестивале», — сообщили представители «Барсов» в соцсети «ВКонтакте». Участие в авиашоу URA.RU также подтвердила одна из летчиц пилотажной группы Дарья Дьяченко.

В этом году фестиваль приурочен к 120-летию летчика Валерия Чкалова. Еще одним гостем авиашоу станет легендарная пилотажная группа «Русские витязи».

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Женская пилотажная группа «Барсы» из Сургута выступит на авиашоу в Новосибирской области. Знаменитый фестиваль ежегодно проходит на аэродроме «Мочище». «Наша группа примет участие в ежегодном аэрофестивале», — сообщили представители «Барсов» в соцсети «ВКонтакте». Участие в авиашоу URA.RU также подтвердила одна из летчиц пилотажной группы Дарья Дьяченко. В этом году фестиваль приурочен к 120-летию летчика Валерия Чкалова. Еще одним гостем авиашоу станет легендарная пилотажная группа «Русские витязи».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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