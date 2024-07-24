Пилотажная группа «Барсы» из ХМАО выступит на культовом авиашоу

Сургутская пилотажная группа "Барсы" выступит на авиафестивале в Мочище
Женская пилотажная группа «Барсы» из Сургута выступит на авиашоу в Новосибирской области. Знаменитый фестиваль ежегодно проходит на аэродроме «Мочище».
«Наша группа примет участие в ежегодном аэрофестивале», — сообщили представители «Барсов» в соцсети «ВКонтакте». Участие в авиашоу URA.RU также подтвердила одна из летчиц пилотажной группы Дарья Дьяченко.
В этом году фестиваль приурочен к 120-летию летчика Валерия Чкалова. Еще одним гостем авиашоу станет легендарная пилотажная группа «Русские витязи».
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